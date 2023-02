Aree cani, a Nichelino iniziato progetto di manutenzione ordinaria

Di pari passo alla manutenzione ordinaria, continuano gli sforzi per rendere ancora più al passo con i tempi le aree cani di Nichelino: "Nel tempo verranno dotate di illuminazione serale, del doppio cancello di sicurezza all’ingresso per evitare le fughe, di fontane dove non sono presenti e del completo rifacimento delle reti (ove necessario, Via Milano, Via Gozzano) con immersione delle stesse in cordolo di cemento per evitare il rialzamento che può consentire la fuga dei cani", aggiunge l'assessore.