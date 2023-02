Scleroderma unit al San Luigi di Orbassano, Icardi: "L’ospedale è e sarà punto di riferimento"

“L’ospedale San Luigi di Orbassano crede ancora nel progetto Scleroderma Unit?”: lo ha chiesto il consigliere regionale Silvio Magliano (Moderati) nella sua interpellanza odierna, durante il Consiglio, all’assessore alla Sanità, Luigi Icardi.

“L’unità - ha spiegato Magliano - rappresenta un innovativo concetto di offerta assistenziale, caratterizzata da attività ambulatoriale e di day hospital, che favorisce la diagnosi precoce e permette al malato di vivere in famiglia anche il tempo della cura, con significativa riduzione dei costi assistenziali”.

“Chiediamo quindi - ha concluso - se la Giunta intenda attivarsi e con quali misure per garantire la piena funzionalità”.

“La Scleroderma Unit è punto di riferimento extraregionale per la terapia di diversi pazienti - ha risposto Icardi - e l’attenzione ai pazienti sclerodermici è avvalorata anche dalla collaborazione con il centro di reumatologia e con la chirurgia vascolare del Mauriziano per pazienti affetti da lesioni cutanee. Il day service consente di accedere a una valutazione complessa di malattia con accesso diretto. L’ospedale intende proseguire a essere punto di riferimento, attivando sempre più la collaborazione con altre strutture, in modo da costruire una rete assistenziale, anche con il supporto prezioso delle associazioni”.