Progetto Keep Moving "DATE DA FÈ - Professione futuro"

KeepMoving - Direzione futuro è un progetto nato dalla co-progettazione che vede coinvolti i Comuni di Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco, Rivalta di Torino e Volvera e le cooperative sociali Madiba e Orso. La sua realizzazione non sarebbe stata possibile senza il coinvolgimento dei giovani dei territori, che si sono messi in gioco non solo per fare qualcosa di concreto per i propri comuni, ma anche per imparare, accrescere le proprie competenze e comprendere a pieno come funzioni il lavoro di gruppo.





Con l’obiettivo di aiutare i giovani ad avvicinarsi al mondo del lavoro e a capire meglio quale sia la loro strada, sono nati gli aperitivi informativi Date da fè, un ciclo di incontri itineranti sul territorio, volti ad approfondire e scoprire alcuni lavori ancora poco conosciuti, apprendendone i segreti e le curiosità. Ogni incontro è dedicato a una professione e consiste in una breve intervista a un professionista, seguito da un momento dedicato alle domande dei partecipanti e al termine un aperitivo.





Le professioni di cui parleremo sono: game designer, event manager, illustratore e designer, streamer e twitcher, social media manager e criminologo.





Le date degli incontri sono le seguenti:

venerdì 24 febbraio , presso il Polo del lavoro, Viale Risorgimento 14, Beinasco

venerdì 17 marzo , presso Sala Onda, Via Riva Po 9, Piossasco

venerdì 14 aprile , presso il Teatro Bossatis, Via Ponsati 69, Volvera

venerdì 5 maggio , presso il Teatro Pertini, Via San Rocco 6, Bruino

venerdì 26 maggio , presso Il Mulino, Via Balegno 2, Rivalta di Torino

venerdì 16 giugno , presso il Centro AER, Via Cruto 8, Orbassano



Gli eventi avranno inizio alle 18:00 , per una durata totale di circa un’ora e mezza. Durante gli speech degli ospiti, i partecipanti avranno la possibilità di prendere parte attivamente interagendo con gli speakers e proponendo loro varie domande.





L’evento è aperto a tutti gli interessati ed è gratuito.





Tra i media partner anche la nostra testata www.torinoggi.it





Sarà un evento formativo ed entusiasmante. Scoprite insieme a noi questa esperienza partecipando a uno o più appuntamenti!





Keep Moving - Direzione Futuro





Dove trovarci

Instagram: @keepmoving.direzionefuturo

Facebook: Keep Moving Direzione Futuro