Volley, Kaja Grobelna vestirà il biancoblù anche nel 2023/2024

Kaja Grobelna difenderà i colori della Reale Mutua Fenera Chieri ’76 anche nel 2023/2024.

L’opposto e il club biancoblù hanno definito il prolungamento del contratto per un’altra stagione, la quinta sotto l’Arco per la giocatrice, da quattro anni stabilmente top scorer della squadra e da quest’anno anche capitano, oltre che punto di riferimento per tutto l’ambiente e sempre più bandiera.

"Siamo molto felici del rinnovo di Kaja per un’altra stagione, la quinta con noi – le parole del presidente Filippo Vergnano – È un reciproco attestato di stima, ed è un segnale importante che il capitano, nonostante le numerose offerte, abbia deciso di restare nella famiglia biancoblù".