Cantieri e lavori stradali che cambieranno la viabilità la prossima settimana

La prossima settimana, dal 27 febbraio al 5 marzo 2023, verranno aperti alcuni cantieri causa lavori di vario genere che potrebbero interessare l’interruzione del regolare flusso cittadino.

Il Servizio ponti, vie d’acqua ed infrastrutture della Città di Torino comunica la riapertura al transito sul Ponte Diga anche ai mezzi con massa complessiva superiore alle 3,5 tonnellate.

L’ Unità Operativa Urbanizzazioni della Città di Torino effettuerà dei lavori di risistemazione di via Botticelli nel tratto compreso tra Piazza Derna e l’incrocio con via Basse di Stura con parziale restringimento della carreggiata nord di via Botticelli per 500 mt. In direzione est dall’incrocio con strada Basse di Stura e con lo spostamento della corsia direzione ovest nella carreggiata sud. Fine lavori 28 aprile.

Ireti effettuerà dei lavori con chiusura al traffico e divieto di sosta su ambo i lati di via Juvarra nel tratto tra via Assarotti e via Fabbro e nello stesso tratto divieto di transito ai pedoni sul marciapiede sud. Fine lavori 10 marzo; Chiusura al traffico e divieto di sosta su ambo i lati di via Caselle nel tratto tra corso Principe Eugenio e corso Regina Margherita. Fine lavori 17 marzo; Chiusura al traffico e divieto di sosta su ambo i lati di via Don Bosco nel tratto tra via Aquila e via Caserta. Fine lavori 17 marzo; Divieto di sosta su ambo i lati ed istituzione del senso unico di marcia alternato in via Duchessa Jolanda nel tratto tra via Drovetti e corso Inghilterra. Fine lavori 24 marzo. Chiusura al traffico e divieto di sosta su ambo i lati di via Drovetti nel tratto tra via Duchessa Jolanda e via Vassalli-Eandi. Fine lavori 24 marzo. Chiusura al traffico e divieto di sosta su ambo i lati di via Grassi nel tratto tra via Drovetti e corso Inghilterra. Fine lavori 24 marzo; Chiusura al traffico e divieto di sosta su ambo i lati di via Confienza nel tratto tra via Gandolfo e corso Matteotti. Fine lavori 10 marzo.

Smat effettuerà dei lavori in via Madama Cristina con chiusura al transito veicolare nel ramo ovest in asse con via Belfiore da via Monti al civico 94 bis e del ramo di via Madama Cristina a lato della banchina di fermata di fronte al civico 96 a via Foscolo. Fine lavori 31 marzo; In corso Telesio con istituzione del limite di velocità di 30 km/h e restringimento della carreggiata ovest di corso Telesio dal civico 121 a via Servais Fine lavori 24 marzo; Chiusura al traffico veicolare in via Osasco da via Rivalta a via Millio, via Braccini, via Borg Pisani, via Trinità, via Bossolasco e corso Peschiera controviale sud. Fine lavori 21 aprile.