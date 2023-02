Questa sera alle 21 una nuova puntata di Time Out; Ospiti capitan Bisconti, Ilaria Spirito e Valeria Magri

Nuovo appuntamento, questa sera alle ore 21, con “Time Out”, il format sulla pallavolo femminile di serie A. Il titolo della 16^ puntata è IL MIO CANTO “LIBERO”, visto che due ospiti su tre giocano proprio nel ruolo di libero. L’ospite in studio sarà la capitana della Lpm Bam Mondovì Veronica Bisconti. Un primo collegamento riguarderà l’allenatrice dell’Esperia Cremona Valeria Magri, mentre da Chieri sarà Ilaria Spirito a raccontarci gli ultimi successi ottenuti dalla Reale Mutua Fenera. Nel corso della trasmissione saranno trasmesse le numerose interviste raccolte in settimana e che vedranno come protagonisti Claudio Basso (Lpm Bam Mondovì), Alessia Populini (Lpm), Stefano Saja (Itas Trentino), Francesca Parlangeli (Itas), Michele Marchiaro (Wash4green Pinerolo), Anna Gray (Pinerolo), Martyna Grajber (Pinerolo), Marco Musso (Uyba), Loveth Omoruyi (Uyba), Noemi Signorile (Cuneo Granda) e Lucille Gicquel (Cuneo Granda).

Ricordiamo che Time Out va in onda sulla home page e sulle pagine Facebook di Targatocn.it (per la zona di Cuneo), Piazzapinerolese.it (per la zona di Pinerolo) e Informazioneonline.it (per la zona di Busto Arsizio) e altre testate del gruppo More News.