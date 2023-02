Chi ha creato Bitcoin e per quale motivo?

Circa 13 anni fa, un misterioso gruppo o individuo di nome Satoshi Nakamoto ha pubblicato un white paper che descrive Bitcoin come un sistema software. Inizialmente, molte persone e organizzazioni non hanno prestato molta attenzione a Bitcoin. Oggi, il valore di Bitcoin è di oltre $1 trilione. La criptovaluta è diventata un fenomeno, con i sostenitori che credono che cambierà la rete finanziaria a livello globale.

Tuttavia, il creatore di Bitcoin rimane un mistero. Molte persone si chiedono ancora chi sia Satoshi Nakamoto e perché abbiano creato Bitcoin. Il 31 ottobre 2008, Satoshi ha inviato un white paper ai crittografi spiegando Bitcoin come un nuovo sistema di cassa elettronico. A molte persone non importava dell'identità di Satoshi, con molti membri del gruppo scettici sull'idea.

Sviluppatori e crittografi come Nick Szabo, Wei Dai, David Chaum e Hal Finney hanno tentato di sviluppare denaro virtuale oltre un decennio prima e hanno fallito. Tuttavia, Satoshi ha lanciato Bitcoin il 9 gennaio 2009. Satoshi ha inviato al signor Finney la prima transazione Bitcoin.

All'inizio della rete Bitcoin, Satoshi ha inviato messaggi tramite e-mail e bacheche. Tuttavia, Satoshi ha smesso di condividere qualcosa pubblicamente o di parlare con gli sviluppatori intorno al dicembre del 2010.

L'identità del mondo reale di Satoshi Nakamoto

Sebbene Satoshi abbia passato la leadership del progetto a Gavin Andresen, nessuno conosce la sua identità nel mondo reale. Questo sviluppatore non ha condiviso nulla di personale in messaggi privati e pubblici che sviluppatori e crittografi hanno rilasciato in seguito. Attualmente, il mondo non ha nulla di biografico su Satoshi. Ogni messaggio condiviso da Satoshi riguardava la rete Bitcoin e il suo codice.

Questo sviluppatore ha utilizzato un sito web e due indirizzi e-mail, ma i fornitori di servizi hanno bloccato l'identità dell'individuo che li ha registrati. Satoshi è un fantasma in un'epoca in cui essere anonimi è così difficile. Nessuna informazione pubblica su Satoshi è disponibile per il mondo.

Tuttavia, Bitcoin ha un milione di monete che un minatore ha generato nel suo primo anno. E nessuno li ha più spostati da allora. Sulla base dell'attuale valore di Bitcoin, il valore di queste monete è di circa $55 miliardi. Se appartengono a Satoshi, questa misteriosa entità è tra gli individui più ricchi del mondo.

Tuttavia, le persone presumono che Satoshi controlli solo 1 milione di questi Bitcoin e spostarli richiede una chiave privata.

Perché Satoshi Nakamoto ha creato Bitcoin

Secondo il suo white paper, Satoshi ha creato Bitcoin per introdurre un sistema di cassa senza fiducia. L'idea era quella di rimuovere gli intermediari o i terzi di cui le persone hanno tradizionalmente bisogno per trasferire denaro. Oltre ad aumentare i costi di trasferimento dei fondi, i terzi causano inconvenienti. Pertanto, il trasferimento di denaro convenzionale è costoso e scomodo a causa del coinvolgimento di terzi. Oggi, puoi acquistare Bitcoin su una piattaforma come https://thebitsoft360.com/ , e ricevere le tue monete digitali e utilizzarle per una transazione transfrontaliera lo stesso giorno. Con il denaro fiat, il processo richiederebbe più tempo e comporterebbe commissioni più elevate.

Un altro motivo per creare Bitcoin era dare alle persone un maggiore controllo finanziario. Molte persone hanno incolpato le banche e i governi convenzionali per la crisi economica del 2008. In risposta, Satoshi introdusse un sistema finanziario che avrebbe richiesto intermediari come governi e banche. Bitcoin è un sistema senza fiducia che non ha bisogno che gli utenti si conoscano a vicenda per effettuare transazioni.

Bitcoin dipende dalla prova del lavoro, in cui i minatori risolvono enigmi matematici per generare nuovi token. Idealmente, questa valuta virtuale utilizza algoritmi matematici per convalidare le transazioni senza un'autorità centrale come una banca.

Riflessioni Finali

Il creatore di Bitcoin rimane anonimo più di un decennio dopo l'introduzione della criptovaluta. Tuttavia, Bitcoin dimostra la sua pertinenza risolvendo alcuni dei problemi che persone e istituzioni affrontano quando utilizzano denaro fiat. Le transazioni Bitcoin sono più veloci, convenienti e sicure. Pertanto, l'adozione di questa criptovaluta sta gradualmente aumentando a livello globale. Alcune persone credono che Bitcoin alla fine diventerà una valuta virtuale globale.