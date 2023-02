Oggi, anche grazie a delle ditte che lavorano all’interno del campo delle organizzazioni dei matrimoni, è possibile fare delle scelte davvero originali. Avere più opzioni è molto importante perché significa poter soddisfare la personalità degli sposi con maggiore precisione rispetto al passato.

Questo articolo allo scopo di dare informazioni su come organizzare un matrimonio al lago, dal momento che questo tipo di location è particolarmente apprezzata da tutta una serie di persone che preferiscono questo genere di paesaggio come sfondo e location dell’evento e chiaramente anche di tutte le foto che vi verranno scattate.

Se pensiamo a quanti VIP, anche in Italia, hanno acquistato la propria dimora sopra un lago (anche star di calibro internazionale come George Clooney) ci rendiamo conto di quanto possa sembrare esclusiva questa posizione. A differenza del mare, il lago garantisce un clima più stabile nella maggior parte dei casi e tantissime opportunità. Se poi il nostro matrimonio non è neanche un matrimonio religioso, così come non prevede un rito civile, la situazione si fa ancora più interessante perché potremmo addirittura celebrarlo sulle sponde del lago senza troppa difficoltà. Oggi, infatti, vanno di molto di moda i cosiddetti matrimoni spirituali, i matrimoni acattolici, i matrimoni simbolici eccetera.

In questo modo le coppie, eterosessuali, omosessuali, di diverse confessioni religiose, che non ci tengono a fare un contratto su una base legale e burocratica perché magari non hanno ancora ottenuto il divorzio, possono stringersi in un legame simbolico, festeggiare la propria unione indisturbate.

Quali sono le scelte più indicate per un matrimonio al lago

Se abbiamo scelto il logo come sede del nostro matrimonio, probabilmente avremmo bisogno anche di una location dove andare a sistemare gli invitati per il banchetto. Infatti un matrimonio, che sia di stampo legale, religioso o simbolico, di solito prevede una parte dove c’è una celebrazione di qualche tipo, più o meno personalizzata e con effetti più o meno registrabili, più è una parte dove c’è il momento dei festeggiamenti veri e propri che vengono condivisi con amici e parenti.

La parte della celebrazione può durare più o meno tempo. E c’è chi prevede un pranzo, chi una cena e chi, soprattutto in alcune zone d’Italia, va avanti anche per diversi giorni a festeggiare.

Prima di tutto bisogna andare a comunicare il budget che abbiamo a disposizione, sulla base del quale si può includere sia la parte della cerimonia, magari con il costo di un officiante se non adottiamo la soluzione del rito religioso e del rito civile e se non abbiamo scelto un officiante tra amici e parenti.

Di solito il resto viene investito per andare a pagare la location dove si svolgerà il matrimonio oppure per andare a preparare il banchetto delle nozze, quindi bisogna pensare anche agli allestimenti come potrebbero essere i fiori e altri arredi presenti. E manca il costo di tutto il personale coinvolto, dagli chef, agli altri membri del Catering che fanno il servizio ai tavoli e predispongono tanti altri dettagli delle nozze.