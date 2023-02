Teatro: debuttano le “Farfalle” Bruna Rossi e Giorgia Senesi

Due sorelle, ciniche e poetiche, una bionda (Bruna Rossi) e una mora (Giorgia Senesi) e al centro il gioco che le ha unite fin da quando, piccolissime, sono rimaste sole: a turno, chi ha in mano la collana a forma di farfalla può obbligare l’altra a fare qualsiasi cosa, pena la fine del gioco. Questa l'idea alla base di "Farfalle", spettacolo scritto e diretto da Emanuele Aldrovandi, testo vincitore del Premio Hystrio Scritture di Scena nel 2015 e del Mario Fratti award nel 2016.

Lo spettacolo andrà in scena martedì 28 febbraio alle 19.30 e poi in replica fino a domenica 5 marzo per la stagione del Teatro Stabile di Torino. Le due attrici giocano a interpretare i personaggi principali delle loro vite, in un susseguirsi di scene che raccontano con tragicomica ironia la crescita delle due sorelle e le loro scelte di vita – bizzarre o banali, obbligate o inaspettate – che le portano ad acquisire una sempre maggiore consapevolezza di sé e a diventare molto diverse dalle ragazzine che erano. Il loro percorso però è opposto, quasi complementare, e il cambiamento che vivono le porta prima ad allontanarsi e poi a scontrarsi violentemente.