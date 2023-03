La risalita della Juventus anche grazie al mercato

Nonostante la penalizzazione in classifica ed il periodo complicato che hanno dovuto affrontare i calciatori della Juventus, ora la squadra sembra aver trovato la giusta quadratura e si può ambire a qualcosa di importante a livello europeo. Se in campionato non si può fare molto, qui le scommesse serie A sono tutte a favore del Napoli, c’è qualche speranza di concludere al meglio la stagione in Europa League e provando a vincere la Coppa Italia. La Juventus può anche sperare nel ricorso e ritrovarsi poi con qualche punto di penalizzazione in meno, ma bisognerà ancora attendere per questo.

Finalmente iniziano a vedersi anche i frutti del mercato, con Angel Di Maria che sta letteralmente trascinando i bianconeri dopo un periodo alquanto complicato. L’argentino è tornato in versione deluxe dal mondiale, la vittoria in Qatar lo ha stimolato a fare bene anche con la maglia della Juventus ed ora spera di poter rimanere un altro anno a Torino. Il suo contratto è in scadenza a giugno, aveva firmato in estate per un solo anno, ma vuole provare a rimanere in un campionato competitivo per partecipare alla prossima Coppa America con la sua Argentina.

Le difficoltà economiche di molte squadre italiane

Se ci sono stati degli errori di mercato, come ad esempio acquistare Pogba, la scelta di Di Maria non è stata alla fine così malvagia e l’argentino potrà dare una mano importante per un finale di stagione che sarà sicuramente scoppiettante. Non sarà semplice però per la Juventus proporre un altro anno di contratto a Di Maria, ci sono evidenti difficoltà economiche che rendono problematico sostenere il suo ingaggio. Bisogna capire se la nuova società riuscirà a trovare il giusto compromesso, ma si tratta di un’operazione un bel po’ complicata.

Questa difficoltà sul mercato delle squadre italiane è stata notata anche attraverso il riassunto del calciomercato invernale, con alcuni casi che non sono stati gestiti al meglio da alcune società. A tal proposito è stato Enzo Gambaro, ex calciatore di Napoli e Milan, che ha voluto analizzare il mercato invernale delle italiane e lo ha fatto in un’intervista rilasciata a Fulvio Collovati.

Gli errori delle big sul mercato

Ciò che è emerso dall’ultima sessione invernale del mercato è stata l’incapacità da parte di molte società italiane, principalmente le big, di poter fare qualche colpo, ma anche di trattenere calciatori che sono considerati elementi importanti per le varie rose. Il caso più emblematico è stato quello di Skriniar, il difensore slovacco ha praticamente rifiutato il rinnovo da parte dell’Inter per lasciare la società a parametro zero a giugno. Un errore grave che, a detta di Gambaro, è stato fatto dall’Inter in estate, quando invece avrebbe dovuto vendere Skriniar. Ora l’Inter si ritroverà a perdere una pedina fondamentale per la sua squadra, senza poter avere nulla in cambio.

Attenzione poi in casa Milan alla questione Leao, il portoghese è in scadenza a giugno 2024 e ci sono tante difficoltà per il rinnovo, qui a detta di Gambaro sarebbe opportuno vendere il calciatore durante la prossima sessione di calciomercato per evitare di perderlo a zero. Non bisogna commettere gli stessi errori fatti con Donnarumma, Calhanoglu e Kessié.