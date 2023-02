“Accompagnare il bambino nel suo percorso di crescita”, tre incontri organizzati dall'associazione Yandre

L’associazione Yandre organizza tre incontri per genitori, educatori e maestre, un percorso intitolato “Accompagnare il bambino nel suo percorso di crescita”. Gli appuntamenti sono il 25 marzo, il 1° aprile e il 6 maggio in Via Giolitti 21 a Torino dalle 10 alle 13 (informazioni e iscrizioni: 371 3644168 - 346.3028228).

Orientandosi attraverso le conferenze di Rudolf Steiner verranno considerati i corpi costitutivi dell’essere umano per cogliere le esigenze e i bisogni del bambino piccolo. Verrà affrontata l’importanza dei ritmi e dell’ambiente che accompagnano la quotidianità del bambino e si scoprirà il valore del mondo della fiaba, del canto e delle filastrocche.

Il bambino vive in un’età̀ di sogno, quanto si trova in lui aspetta di venir fuori per realizzarsi nel mondo, l’adulto ha il compito di accompagnare responsabilmente ogni passo delle tappe evolutive di questo piccolo essere che comincia il proprio cammino. Il bambino non si nutre solo di pane fisico, ma anche della sostanza spirituale che l’adulto suscita in sé stesso e risveglia in lui.

Il corpo del bambino, in un tempo in cui tutto tende ad indurirlo, va mantenuto tenero e sensibile, affinché più tardi la sua personalità possa servirsene, utilizzandolo come uno strumento musicale. L’ambiente che lo circonda e l’adulto che partecipa alla sua quotidianità̀, dovrebbe dunque seguire un modello che dia al bambino quel calore e quella dedizione che per lui sono una necessità vitale.

Quale deve essere l’atteggiamento dell’adulto e l’ambiente che circonda il bambino? Quali sono le esperienze che più̀ gli si confanno nell’età̀ in cui tende ad imitare tutti? A partire da queste e altre domande, procederemo in un percorso di conoscenza basato sull’antropologia e la pedagogia di Rudolf Steiner.