Il Comune di Venaria impegnato a ridurre i tempi per il rilascio delle nuove carte d'identità

Il Comune di Venaria Reale, come ogni altra realtà amministrativa territoriale del nostro Paese, ha patito gli effetti delle misure di contenimento della spesa per il personale, adottate dal Legislatore, nel corso di un ventennio. Un prolungato blocco del rinnovamento degli addetti ha determinato la riduzione del numero dei dipendenti, il loro generale invecchiamento medio e la mancata acquisizione delle nuove competenze dei “nativi digitali”. Molti giovani, poi, preferiscono l’inserimento in altre realtà amministrative più remunerative (ministeri, università, regione, ecc.).

Ad oggi, il Comune di Venaria Reale si trova ad affrontare una seria criticità negli uffici demografici, tale da rappresentare una vera emergenza. Negli ultimi anni, si sono verificate significative perdite di personale - numeriche e di qualità – non surrogate dagli ingressi. Dichiara l’assessore ai Servizi Demografici, Pamela Palumbo: "Il personale dipendente addetto agli sportelli sta svolgendo il proprio lavoro con dedizione e spirito di servizio, facendo quanto è nelle possibilità di ciascuno".

In rinforzo a tali dipendenti, ai fini del rilascio delle carte d'identità, in via straordinaria è stato assegnato allo sportello facile il personale di altri settori, sia per garantire l'erogazione dell'ordinario servizio al cittadino sia allo scopo di ridurre, nonché, qualora possibile, eliminare progressivamente i tempi di attesa.

È inoltre in atto la pianificazione dello smaltimento degli appuntamenti attualmente fissati per i prossimi mesi, anticipando le prenotazioni di chi ne è già in possesso.

Conclude l’assessore Palumbo: "L’inserimento del personale dipendente a supporto dello sportello facile, nonché la formazione degli stessi, ha avuto esito positivo. L’apertura di uno/due sportelli giornalieri in più ha consentito di ricominciare a garantire il trattamento di almeno tutte le urgenze dei cittadini che si presentano fuori appuntamento".