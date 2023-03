Backstage. Stop alla cessione del credito o allo sconto in fattura: ne parliamo questa sera alle ore 21

Questa sera alle ore 21, torna dopo la pausa natalizia in diretta su Torino Oggi e su altre testate del gruppo More News oltre che su Linea Italia Piemonte, una nuova puntata di Backstage, il talk show di approfondimento e commento sulla politica, l'economia, l'attualità con ospiti e testimonianze.

Secondo il governo, ha causato un buco da 110 miliardi, dunque stop alla cessione del credito o allo sconto in fattura. Le associazioni di imprese insorgono. Per le opposizioni si sta andando verso la catastrofe sociale. Cosa è successo e come se ne esce? Parliamo del Superbonus 110% ma anche della politica dei “bonus” in generale. Con la politica, gli esperti, gli addetti ai lavori.

Conduce Patrizia Corgnati