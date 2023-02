Con Musei in classe, la lezione di storia si impara mescolandola a quella delle grandi industrie

Nove le realtà finora coinvolte in questa fase di avvio di Musei di Classe: nel capoluogo hanno aderito l’Archivio Storico Tim, l’Heritage Hub (Fiat, Lancia e Abarth), l’Heritage Lab di Italgas, il Museo Lavazza, il Museo Rai della Radio e della Televisione e il Museo Storico Reale Mutua, insieme al Museo della Meccanica e del Cuscinetto di Villar Perosa, al Museo dell’Industria Aeronautica Leonardo di Caselle e al Museo del Tessile di Chieri.



Spazi messi per la prima volta in rete e riuniti in un catalogo digitale propedeutico all’organizzazione di visite ad integrazione dei programmi didattici, grazie all’impiego della piattaforma online FirstLife del Dipartimento di Informatica dell’Università di Torino, partner dell’operazione. Accedendo all’indirizzo web i docenti potranno attingere a schede informative, materiale iconografico, approfondimenti tematici ed altri contenuti con cui arricchire i percorsi di apprendimento dei ragazzi, non soltanto grazie alla possibilità di preparare preventivamente e accompagnare l’esplorazione delle sedi espositive, ma anche inserendo successivi commenti, in un processo di interazione attiva ispirato ai social network e capace quindi di integrare ulteriormente la documentazione liberamente fruibile sul web.