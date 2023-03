Eventi aziendali a Torino: come organizzarne uno in stile giapponese

A Torino la cultura è di casa. Qualcosa che si respira lungo le vie del centro e nelle piazze, ma anche nel Parco del Valentino, sede di importanti mostre ed eventi.

Per non parlare dei musei, da quello dedicato al cinema presso la Mole Antonelliana, al Museo Egizio, capace di attrarre ogni anno migliaia di visitatori provenienti da tutto il mondo.

Torino è allo stesso tempo uno dei centri economici più importanti del Belpaese, complice la presenza di aziende tra le più innovative a livello nazionale e internazionale, nonché la vicinanza con Milano.

È perciò la sede ideale per le manifestazioni che vogliono unire business e cultura, inclusi gli eventi aziendali, per i quali avere al proprio fianco una realtà con competenze nella gestione della location si rivela sempre più essenziale. Una delle società più interessanti sotto questo punto di vista è Ask4 Location, un’agenzia specializzata nella gestione di tutti gli aspetti contrattuali che interessano la location e nella produzione di video e foto. Rappresenta perciò la partnership ideale per shooting, eventi e produzioni.

Tra le tendenze più attuali nel mondo delle pubbliche relazioni troviamo quella di eventi realizzati in stile orientale e in particolare giapponese. Si tratta di un mood particolarmente raffinato e originale, capace di coinvolgere ed entusiasmare.

Una mostra per gli eventi aziendali

Dal 23 febbraio al 25 Giugno 2023 è possibile visitare la grande mostra “Utamaro Hokusai Hiroshige - Geishe, Samurai e la civiltà del piacere” presso la Promotrice delle Belle Arti di Torino, nel contesto esclusivo del Parco del Valentino.

Grazie alla collaborazione tra Ask4 Location e Skira editore è inoltre possibile ospitare all’interno di questa magnifica cornice gli eventi aziendali, con opere tra le più belle e note in ambito internazionale esposte per la prima volta nel Belpaese.

La location è in grado di accogliere dalle 50 alle 150 persone, con la possibilità di ospitare partner, collaboratori, fornitori e visitare in via esclusiva la mostra.

Rappresenta una valida soluzione per creare momenti di socializzazione e relax, allietati da aperitivi, rinfreschi, cene sedute ma anche riti come la degustazione del sake e la cerimonia del tè. Il tutto con l’accompagnamento della musica dal vivo e del dj set.

È perciò l’alternativa perfetta agli eventi aziendali di tipo standard, l’ideale per le aziende che desiderano realizzare un’esperienza unica e ricordata a lungo da chi vi ha partecipato.

L’importanza dei valori dell’arte per l’etica delle aziende

Il ruolo dell’arte viene sempre più percepito come un elemento capace di portare un dinamismo economico. Assume perciò una valenza etica importante per le aziende, in grado di portare una bellezza concreta, quella delle opere d’arte, e qualcosa avente valore sociale, pubblico ed educativo.

La correlazione dell’arte a livello economico e culturale è sotto gli occhi di tutti da molto tempo. Rappresenta, potremmo dire, una delle sue caratteristiche intrinseche, tanto che si parla, già a partire dagli anni Settanta, di “sistema dell’arte”, un termine coniato per la prima volta dal critico anglo-americano Lawrence Alloway.

Scegliere un contesto come quello di una mostra per gli eventi aziendali rappresenta una scelta produttiva, lungimirante e capace di portare un valore etico aggiuntivo per le imprese, ancora di più se, come nel caso dell’iniziativa intrapresa da Ask4 Location e Skira editore, si tratta di uno degli eventi d’arte più importanti dell’anno nel contesto nazionale.

Un biglietto da visita eccellente, capace di regalare una bellezza unica e speciale nei rapporti di business che diventano così più empatici e meno impersonali. Con uno spazio aperto per la riflessione e in cui affermare i valori aziendali diventa naturale.