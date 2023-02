Quali sono le tre R e perché sono così importanti per il successo della vostra azienda?

Le tre R della sostenibilità si riferiscono alle pratiche di riduzione, riutilizzo e riciclaggio, che si sono rivelate essenziali per affrontare il problema dei rifiuti.

Questo modello aiuta le aziende a risparmiare spazio nelle discariche e a ridurre la quantità di risorse naturali e di elettricità necessarie nel processo di produzione. È risaputo che il nostro ambiente si sta deteriorando a un ritmo sostenuto, per questo è fondamentale che i singoli e le organizzazioni siano più attenti alla gestione dei rifiuti.

Fortunatamente, le aziende di tutto il mondo hanno iniziato a prendere in considerazione passi verso un futuro più verde , e alcune delle misure più significative in questo senso includono il rinnovamento delle modalità di riduzione, riutilizzo e riciclo.

In effetti, in alcuni casi gli sprechi sono inevitabili e non vi invitiamo nemmeno a diventare verdi al 100% in un solo mese: ci vogliono tempo e perseveranza. Consigliamo invece di procedere a piccoli passi e di iniziare con l'identificazione dei problemi legati agli sprechi nella vostra azienda. Una volta che tutto questo sarà chiaro, sarete in grado di prendere decisioni efficaci e agire di conseguenza.

Ecco alcuni fatti cruciali sulle tre R e preziosi consigli su come metterle in pratica.

Perché le tre R sono fondamentali per un'economia circolare?

L'economia circolare si riferisce a un sistema il cui scopo è ridurre, riutilizzare e riciclare i materiali. Tuttavia, questa transizione non è ancora del tutto completata, in quanto riguarda circa il 70% delle emissioni mondiali di gas serra. I politici stanno già lavorando alla costruzione di un'economia più circolare, che si ritiene possa non solo ridurre i rifiuti, ma anche offrire maggiori opportunità economiche. Tuttavia, c'è ancora un po' di confusione riguardo a questo concetto, che spesso viene associato al solo riciclaggio. E sebbene questa terza R della gerarchia delle R sia essenziale, lo sono anche le altre due. L'obiettivo finale è eliminare il concetto di rifiuto, cosa impossibile se si adottano solo pratiche di riciclaggio. Prima che questo processo entri in gioco, è necessario rivedere diverse fasi del ciclo di vita di un prodotto, tra cui il riutilizzo dei prodotti invece di gettarli in discarica e la riprogettazione di articoli e processi in modo che richiedano meno materiale vergine.

In altre parole, le tre R della sostenibilità si completano a vicenda e una non sarebbe sufficiente senza le altre due. Pertanto, molti Paesi, aziende e istituzioni devono abbandonare le soluzioni di gestione dei rifiuti a basso costo, come l'incenerimento e le discariche, per concentrarsi invece su soluzioni circolari.

Queste includono investimenti in varie iniziative e attrezzature progettate per aumentare i tassi di recupero e ridurre l'uso di materie prime, nonché per espandere l'uso di risorse rinnovabili ed estendere il ciclo di vita dei prodotti. Le risposte a questi problemi vanno dal ripensamento del processo produttivo e dell'imballaggio all'implementazione di una sofisticata gestione dei rifiuti Presse e Compattatori.

Inoltre, Paesi come il Regno Unito e l'Australia prendono l'iniziativa di implementare soluzioni per la gestione dei rifiuti. Il primo ha imposto una tassa di 200 sterline su ogni tonnellata di imballaggi in plastica che non contengono almeno il 30% di plastica riciclata. Il secondo ha adottato un divieto di esportazione dei rifiuti per materiali cruciali, come carta e cartone, vetro e plastica, e ha investito milioni di dollari in infrastrutture destinate a migliorare la capacità dell'Australia di recuperare e rigenerare i materiali di scarto. Queste iniziative incoraggiano le organizzazioni di tutto il mondo a prestare maggiore attenzione al processo di produzione e all'imballaggio e a incorporare soluzioni orientate alla sostenibilità per quanto riguarda i rifiuti prodotti nei luoghi di lavoro o negli uffici.

Ridurre i consumi

La riduzione è considerata la più utile delle tre R, e per una buona ragione. Se si consumano meno risorse, si ridurranno i materiali destinati alla discarica e, inevitabilmente, i rifiuti. La riduzione è anche una soluzione praticabile che tutti i tipi di aziende possono adottare, indipendentemente dal tipo di attività svolta. Per esempio, i datori di lavoro potrebbero limitare gli sprechi negli uffici riducendo l'uso di prodotti cartacei (riviste, cartone, ecc.) e, naturalmente, il cibo non consumato. Questo aspetto potrebbe essere affrontato attraverso un accurato addestramento degli impiegati sulla gestione dei rifiuti , definendo politiche chiare al riguardo e rinunciando ai prodotti di plastica. Si consiglia ai proprietari di aziende di fornire accessori riutilizzabili per il pranzo, come tazze da caffè, piatti e posate, e di creare un programma di compostaggio in ufficio per dare ai lavoratori un posto dove gettare gli scarti alimentari biodegradabili.

Riutlizzare vale la pena

Sappiamo che il riutilizzo potrebbe essere la R più impegnativa della gerarchia, ma ne vale la pena. Se siete imprenditori alla ricerca di modi sostenibili per far progredire la vostra azienda, vi consigliamo di trovare prodotti e materiali che possano essere riutilizzati. Alcuni esempi in questo senso sono i materiali di scarto del processo produttivo, che possono essere utilizzati come materia prima per imballaggi e arredi per la casa, e gli imballaggi per il trasporto, che possono essere utilizzati per la produzione e la spedizione. Lo stesso vale per i materiali edili in eccedenza, che le imprese di costruzione potrebbero donare per contribuire a finanziare le attività di costruzione delle case Habitat. Oppure, se gestite un'azienda specializzata nella produzione di vetro, considerate la possibilità di riutilizzare i frammenti di vetro per crearne dell’altro.

Ricicla, ricicla, ricicla

Il terzo metodo per ridurre i rifiuti consiste nell'assicurarsi di riciclare il più possibile. Le prime due R sono in effetti più consigliabili, ma se non sono realizzabili, il meglio che si può fare è ricorrere al riciclo. Per questo motivo, è opportuno istruire i dipendenti sullo smistamento di materiali come la plastica e la carta in appositi contenitori. Assicuratevi di fornire ai dipendenti le soluzioni giuste, e per "soluzioni giuste" intendiamo che non vi affiderete solo a un contenitore centrale per il riciclaggio.

La maggior parte dei dipendenti lo ignorerà perché li costringe ad alzarsi e molto materiale riciclabile finirà comunque nel cestino della carta. Una soluzione valida in questo senso è quella di dare a ogni lavoratore un proprio contenitore per il riciclaggio. Inoltre, investite in presse e compattatori adatti, in modo che ogni tipo di rifiuto abbia un posto dove essere smaltito.

Le tre R hanno iniziato a conquistare spazio, e questa è una notizia incoraggiante. Un futuro più verde è quindi più che mai raggiungibile.