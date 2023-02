Uno sguardo approfondito alla prossima prevendita di TMS Network (TMSN)! Potrebbe essere un'opzione di investimento migliore di Filecoin (FIL) o Fantom (FTM)?

La chiave del successo di un asset digitale risiede nel caso d'uso di una determinata moneta o blockchain. Alcune monete nascono e vivono - e muoiono - di speranza, mentre altre fioriscono perché risolvono problemi che il mondo ha bisogno di risolvere. Filecoin (FIL), Fantom (FTM) e TMS Network (TMSN) - ora nella prima fase di presale - sono tre monete degne di nota.

http://tmsnetwork.io/

Filecoin (FIL) - Le soluzioni innovative del mondo reale stimolano i profitti di Filecoin (FIL)

Filecoin (FIL) incentiva l'archiviazione decentralizzata su scala globale. Lanciato nel 2017, Filecoin (FIL) si basa sull'InterPlanetary File System (IPFS), un protocollo peer-to-peer per l'archiviazione e la condivisione di file. Filecoin (FIL) utilizza un algoritmo di consenso unico chiamato Proof-of-Replication per garantire un'archiviazione dei dati affidabile ed efficiente attraverso la rete Filecoin (FIL). Gli utenti possono acquistare e vendere spazio di archiviazione su una rete globale di computer, creando un mercato competitivo per l'archiviazione che mantiene i prezzi bassi e garantisce servizi di archiviazione di alta qualità. Filecoin (FIL) fornisce un modo più efficiente, sicuro e accessibile per gli individui e le organizzazioni di archiviare e condividere i propri file, risolvendo i problemi associati all'archiviazione centralizzata, come i costi elevati, i rischi per la sicurezza e l'accesso limitato alle opzioni di archiviazione.

L'approccio unico di Filecoin (FIL) al cloud storage lo rende uno dei più singolari problem solving del mercato e il suo futuro sembra decisamente positivo.

Fantom (FTM) – Una piattaforma DeFi e DEX rapida e sicura

Fantom (FTM) è una piattaforma di criptovaluta e blockchain progettata per fornire transazioni veloci e sicure alle applicazioni decentralizzate (dApp). La rete Fantom (FTM) è costruita su un'architettura a grafo aciclico diretto (DAG), che consente tempi di conferma delle transazioni quasi istantanei e un'elevata scalabilità.

Puntando sull'offerta di una serie di servizi agli sviluppatori e alle aziende, Fantom (FTM) propone opzioni quali un meccanismo di consenso ad alta velocità, il supporto per gli smart contract e una macchina virtuale scalabile. La rete Fantom (FTM) è progettata per essere interoperabile con altre piattaforme blockchain, il che consente uno scambio di dati e transazioni cross-chain senza soluzione di continuità.

Una delle caratteristiche principali di Fantom (FTM) è il suo meccanismo di staking, che consente ai titolari di token Fantom (FTM) di partecipare alla sicurezza della rete e di ottenere in cambio ricompense. La rete Fantom (FTM) supporta anche una serie di applicazioni DeFi, come le piattaforme di prestito e di prestito, gli scambi decentralizzati (DEX) e i protocolli di coltivazione dei rendimenti.

Facilitando gli sviluppatori di dApp, Fantom (FTM) si infiltrerà nella criptosfera e le prospettive a lungo termine per Fantom (FTM) sono positive.

TMS Network (TSM) – Un nuovo exchange decentralizzato che fa faville

TMS Network (TMSN), basato su Ethereum, è un nuovo exchange decentralizzato che risolve molti grattacapi e problemi delle attuali borse e piattaforme di trading.

La società ha individuato diversi problemi legati al trading, come la mancanza di diversità tra le classi di asset, la scarsa trasparenza, l'inadeguatezza degli strumenti di gestione del rischio, le limitate opzioni di trading sui social media, i problemi di scalabilità, i problemi di sicurezza e la generale carenza di coinvolgimento della community. Se a ciò si aggiunge l'onnipresenza di commissioni di trading elevate e la mancanza di uniformità dei prezzi, TMS Network (TMSN) ha proposto diverse soluzioni innovative.

Incorporando iniziative incentrate sulla comunità, come il social trading e i diritti di voto, TMS Network (TMSN) mira a costruire un DEX migliore supportato dalla community. I possessori di token di TMS Network (TMSN) sono ulteriormente incentivati attraverso la condivisione dei ricavi delle commissioni e l'accesso a servizi premium come la ricerca di qualità, strumenti di trading avanzati e un'assistenza clienti dedicata.

Questi sono solo alcuni dei vantaggi e delle innovazioni che TMS Network (TMSN) offrirà a investitori e trader, e se questo è l'obiettivo di TMS Network (TMSN) come posizione di partenza, allora il futuro sembra molto incoraggiante per ulteriori innovazioni su TMS Network (TMSN).

http://tmsnetwork.io/

Dopo essersi assicurata 2 milioni di dollari di vendite iniziali attraverso un fondo di incubazione, TMS Network (TMSN) è ora disponibile in presale a 0,0073 dollari. Per maggiori informazioni, seguite i link sottostanti:

Presale: https://presale.tmsnetwork.io

Website: https://tmsnetwork.io

Telegram: https://t.me/tmsnetwork