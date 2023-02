Bonaccini stravince a Nichelino, a Moncalieri Schlein di misura, ma Tolardo e Montagna aprono al nuovo corso Pd

Nichelino (assieme a Settimo) è stata l'unica realtà della provincia di Torino in cui Stefano Bonaccini ha battuto la nuova segretaria del Pd Elly Schlein, che ha stravinto in gran parte del Piemonte.

Nichelino pro Bonaccini

Nella città amministrata da Giampiero Tolardo, dove molti esponenti locali e dell'amministrazione comunale si erano spesi a favore del governatore dell'Emilia, grazie anche all'impegno del circolo locale e del segretario Antonio Landolfi, su un totale di 763 votanti, Bonaccini ha conquistato 494 preferenza (pari al 64,7%), mentre la Schlein si è fermata a 266 (34,8%). Da parte del sindaco di Nichelino sono comunque arrivate parole di apprezzamento e sostegno alla nuova guida del Partito Democratico.

"Le primarie aperte hanno restituito un bisogno di cambiamento nel nostro Partito più forte di quello interpretato da Bonaccini che ho sostenuto e che ringrazio non solo per il suo impegno, ma anche per le parole che ha adoperato nel riconoscere la vittoria della sfidante; anche attraverso questi gesti si costruisce una cultura democratica e l'unità del Pd", ha dichiarato Tolardo. "Questa è stata una straordinaria esperienza di democrazia che mi rende fiero della comunità a cui appartengo, fatta da tanti militanti che ringrazio per il loro impegno. Auguro a Elly e a tutti noi un buon lavoro in questa fase di ricostruzione", ha concluso il sindaco di Nichelino.

Moncalieri con la Schlein

Moncalieri, invece, ha seguito la tendenza nazionale, anche se il successo della Schlein è stato di stretta misura: 489 voti contro i 451 di Bonaccini. Anche la Città del Proclama aveva il suo sindaco che era schierato a favore della mozione del governatore dell'Emilia, ma Paolo Montagna ha subito aperto al sostegno alla nuova segretaria del Pd: "Complimenti a Elly Schlein. E grazie a Stefano Bonaccini per aver portato la voce degli amministratori locali e dei territori".