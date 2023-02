L’alpinista statunitense David Smart ospite al Museo della Montagna di Torino

L’alpinista statunitense David Smart, intervistato da Enrico Camanni, presenta il nuovo libro “Emilio Comici. L’Angelo delle Dolomiti” (Solferino), a Torino martedì 7 marzo, ore 18.30, al Museo Nazionale della Montagna all’interno della rassegna “Leggere le montagne”. L’incontro è organizzato dalla casa editrice Solferino in collaborazione con il Museo della Montagna, la Biblioteca Nazionale del Club Alpino Italiano, il Salone Internazionale del libro di Torino, MontagnaLibri | Trento Film Festival e Premio ITAS del Libro di montagna.

Bookshop a cura di Libreria della montagna.

Emilio Comici, il più grande talento alpinistico nel periodo tra le guerre mondiali, riconosciuto a livello internazionale per capacità tecniche, purezza di stile e ricerca della linea esteticamente più pulita, è al centro del libro di David Smart “Emilio Comici. L’Angelo delle Dolomiti” (Solferino). La complessità di Comici non si ferma alle capacità e alle molte «prime volte» che gli si possono attribuire: la sua personalità sfaccettata interpreta le tensioni di un’epoca in cui spinte conservatrici e culto della modernità s’intrecciavano strettamente, anche quando si trattava di scalare. E pure emergono l’estrazione proletaria, la devozione per la famiglia, le turbolente relazioni con l’universo femminile. Ma, alla fine, nell’essenzialità dell’arrampicare, tutto sembra perdere significato, o meglio, acquistarne uno rotondo e profondissimo.

DAVID SMART, arrampica dal 1975 in Nord America ed Europa. Fondatore di «Gripped», «Canada’s Climbing Magazine», «Canadian Running Magazine», «Canadian Cycling Magazine» e «Triathlon Magazine Canada», è direttore editoriale di Gripped Publishing. Autore di cinque manuali di climbing, ha pubblicato il memoir A Youth Wasted Climbing, selezionato dal Banff Mountain Film and Book Festival nel 2015; Paul Preuss: Life and Death at the Birth of Free-Climbing, selezionato dal Banff Mountain Film and Book Festival e da The Boardman Tasker Prize for Mountain Literature (UK). Ha scritto con Brandon Pullan Northern Stone: 50 of Canada’s Best Rock Climbs. Emilio Comici. L’angelo delle Dolomiti ha vinto il Banff Mountain Book Competition 2020 per la categoria Climbing Literature.