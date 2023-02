Torino ricorda Domenico Carpanini, Lo Russo: "Suo insegnamento e figura non sono stati dimenticati"

Torino ricorda Domenico Carpanini , a 22 anni dalla sua scomparsa. Il 28 febbraio 2001, l'allora vicesindaco della giunta guidata da Valentino Castellani , si spense all'età di 47 anni prima dell'inizio di un dibattito elettorale con Roberto Rosso . Colto da un malore prima, al suo posto il centrosinistra scelse come candidato sindaco Sergio Chiamparino , che per otto anni guidò poi Torino.

Questa mattina al cimitero Monumentale si è svolta la tradizionale cerimonia, a cui hanno preso parte il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, l'assessore regionale alle Attività Produttive Andrea Tronzano e tanti esponenti del mondo politico. "In questi 22 anni - scrive su Facebook Lo Russo - la sua figura, il suo insegnamento non sono stati dimenticati, e non hanno perso nulla della loro forza" .

"Suo impegno a servizio della città"