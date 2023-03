Dal palco di Sanremo a quello di Collegno: Coma Cose protagonisti della nuova edizione del Flowers Festival

Un nuovo nome si aggiunge agli ospiti dell’VIII edizione di Flowers Festival, quello del duo più interessante della scena musicale attuale, i Coma Cose, concorrenti in gara alla 73a edizione del Festival di Sanremo con il brano “L’Addio” sono pronti a partire per il tour primaverile che proseguirà anche in estate arrivando sul palco di Flowers Festival, nel Cortile della Lavanderia di Collegno, la sera di Martedì 4 Luglio 2023.

Intimi, delicati e allo stesso tempo dirompenti, Fausto Lama e California, i due Coma Cose, sono apprezzati fin dal loro esordio con l’EP-manifesto “Inverno Ticinese” (2017), successo poi riconfermato con gli album “Hype aura” (2019) e “Nostralgia” (2021). Con “Un meraviglioso modo di salvarsi” pubblicato lo scorso 4 novembre 2022 per Asian Fake/Epic Records Fake / Sony Music Italy, segnano il loro ritorno sulla scena.

“Un meraviglioso modo di salvarsi” è un disco intenso e intimo in cui il duo riflette su come vivere i rapporti, soprattutto quelli di coppia, in una società egocentrica che dà difficilmente modo di relazionarsi con le differenze dell’altro.

Con l’originalità che contraddistingue i Coma Cose, “Un meraviglioso modo di salvarsi” - scritto da California e Fausto Lama con Fabio Dalè e Carlo Frigerio e prodotto da Mamakass e Fausto Lama - è un album che racconta l’evoluzione artistica e personale del duo presentando una chiara fotografia della loro musica oggi.