I Fridays bocciano la giunta Lo Russo: "No a Cittadella dello Sport ed Esselunga nell'ex Westinghouse"

I Fridays for Future bocciano la giunta Lo Russo sull'ambiente. Alla domanda: "Questa amministrazione, in un anno e mezzo ha fatto abbastanza sui temi ambientali?", la risposta degli attivisti è netta: "No". L'occasione del voto in pagella è la presentazione dello Sciopero sul Clima, che venerdì vedrà a Torino centinaia di ragazzi scendere in piazza per accendere l'ennesimo faro sulla crisi climatica, tema di estrema attualità alla luce della siccità che ha colpito tutto il nord Italia. Oltre a questo i Fridays continuano a sollecitare la politica per delle risposte concrete.

No ad Esselunga e Cittadella dello Sport

Che in questo anno e mezzo di giunta Lo Russo hanno avuto solo in minima parte. "Si stanno facendo - hanno spiegato - un po' di buoni progetti per migliorare la città. Affrontare però in maniera strutturale la crisi climatica non sembra essere la priorità". E gli attivisti contestano in particolare alcuni interventi urbanistici, dalla nuova Esselunga nell'ex Westinghouse che cancellerà il giardino La Marmora, alla Cittadella dello Sport al Parco del Meisino fino all'ipotesi del nuovo ospedale di Torino Ovest in prossimità del parco della Pellerina. Tra le richieste sul tavolo per l'amministrazione quella di "trasporti pubblici efficienti, a basso costo e accessibili".

Incontro con Schlein