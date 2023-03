Maria Lauriola va in pensione, a Palazzo Lascaris standing ovation per la dipendente: "Vi tengo nel cuore"

Un lungo applauso e l'intera aula di Palazzo in piedi per Maria Lauriola, dipendente della Regione che dopo 31 anni di onorato servizio ha svolto oggi l'ultimo giorno di lavoro.



E' toccato a lei, su invito del presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia, chiudere i lavori della seduta che ha portato all'approvazione della legge di riordino dell'ordinamento regionale.



"Consentitemi un secondo, prima di chiudere la seduta: oggi voglio rivolgere un saluto a Maria Lauriola, dipendente che tanto ha fatto per questo ente e per quest'aula" sono state le parole di Allasia. "Oggi, 28 febbraio, sarà il suo ultimo giorno di lavoro a Palazzo Lascaris, un lavoro iniziato l' e che l'ha portata a diventare coordinatrice dell'aula dal 2013: con senso di gratitudine e di stima, io e quest'aula la salutiamo" ha concluso il presidente.



A quel punto tutti i consiglieri presenti e gli altri dipendenti si sono alzati in piedi e le hanno tributato un applauso. Maria Lauriola, emozionata e commossa, ha detto: "Grazie a tutti, mi dispiace tanto di andare via. Vi tengo nel cuore. La seduta è chiusa".