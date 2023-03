MercatoRetrò 2023: ad Imperia auto e moto d’epoca diventano protagoniste dal 9 all’11 giugno

Fervono i preparativi per la sesta edizione di MercatoRetrò che dal 9 a 11 giugno, come una macchina del tempo, porterà Calata Anselmi e tutta la città di Imperia in viaggio attraverso la nostra storia.





Un viaggio fatto di motori, nautica, curiosità, oggetti d'epoca e molte sorprese all'interno di una manifestazione unica, dove il tema principale sarà proprio legato al tempo ed ai “gioielli” che ne custodiscono il passaggio. Gli organizzatori dell'evento sono Liguria Classic e Autostory, con il supporto di società, partnership e collaborazioni nuove e prestigiose come quelle avviate con il Comune di Imperia e la GoImperia per la concessione della location ed il patrocinio.





Nei prossimi giorni gli organizzatori saranno ospiti del 40esimo Automotoretrò, che quest’anno straordinariamente si terrà nella città di Parma, un vero punto di riferimento per gli amanti della meccanica di pregio. Saranno numerose le associazioni che parteciperanno all'esposizione-evento di Imperia: le richieste di collaborazione vedranno la partecipazione di club provenienti da quasi tutte le regioni italiane e dalla Francia.





Tra i primi club iscritti a MercatoRetrò 2023 risultano: Club Lancia Delta Integrale Delt1one, lo storico Club 500 Golfo Dianese; l'Automotoclub Menton, che da anni collabora a stretto contatto con Autostory ed il prestigioso Maggiolino Langhe e Roero . La manifestazione è ovviamente aperta alle ultime novità motoristiche presenti sul mercato.

Per coloro che parteciperanno alla manifestazione con la propria auto d’epoca, l’ingresso sarà gratuito.





Per maggiori informazioni sulla manifestazione e sugli spazi espositivi disponibili è possibile consultare il sito mercatoretro.it o telefonare al numero +3292154756.