Alla Palazzina Einaudi, nove seminari su disabilità, abilismo e neurodivergenza

Dal 2 marzo al 27 aprile, con cadenza settimanale nella fascia oraria 17-19, si svolgerà all’interno dell’aula 2 della Palazzina Einaudi dell’Università di Torino, il ciclo di seminari “Sicurə di non essere abilista?”, promosso dal collettivo universitario Mai Ultimi e riconosciuto dall’Università di Torino.

I nove seminari verteranno sui temi della disabilità, abilismo e neurodivergenza. Parteciperanno come ospiti docenti ed esperti sulle tematiche prescelte e attivisti del collettivo direttamente coinvolti nelle tematiche trattate che porteranno la loro esperienza e il loro vissuto. Tutti i seminari saranno accessibili grazie ai interpreti LIS. Il collettivo MAI Ultimi è un collettivo dell’Università di Torino, nato nel 2022 e composto da persone con disabilità, DSA (disturbi specifici dell’apprendimento), BES (bisogni educativi speciali), ADHD (disturbo dell’attenzione e dell’iperattività) e autistiche dell’Università degli Studi di Torino. Il collettivo nasce con l’intento di abbattere le logiche abiliste nel contesto universitario attraverso il mutuo supporto, la promozione della cultura dell’inclusività e la lotta alle discriminazioni. Vuole essere presente nei tavoli di lavoro nelle istituzioni che si occupano del diritto allo studio delle persone con disabilità, DSA, BES, ADHD e autistiche affinché vengano ascoltate le legittime esigenze di queste ultime. Infine, ha lo scopo di sostenere nel suo complesso la comunità disabile, DSA, BES, ADHD e autistica nel percorso verso l’emancipazione e la presa di coscienza dei propri diritti.

Programma:

● 2 marzo 2023 Neurodivergenza e pregiudizi”

● 9 marzo 2023 “WORK in progress: l’inclusione lavorativa delle persone disabili”

● 16 marzo 2023 “Non sono un supereroe”

● 23 marzo 2023 “Metodologie di ricerca emancipative sulla disabilità”

● 30 marzo 2023 “Malattie croniche invisibili (e non riconosciute)”

● 5 aprile 2023 “DSA: tra luoghi comuni e difficoltà parliamone insieme con Studenti Unito DSA”

● 13 aprile 2023 “ADHD”

● 20 aprile 2023 “Salute mentale e disabilità: combatti lo stigma!”

● 27 aprile 2023 “Modello sociale e modello medico della disabilità applicato alla sordità”



Per info: mai.ultimiunito@gmail.com