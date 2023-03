Il "Campus diffuso" raddoppia gli spazi per gli universitari: 3mila posti studio a Torino

Torino amplia il suo "Campus diffuso", offrendo nuovi servizi per lo studio ed il tempo libero a studentesse e studenti universitari. Gli spazi presenti in tutte le Circoscrizioni di Torino raddoppiano, passando da 18 a 31, così come i posti che aumentano da 2.300 a 3mila. "Torino - ha sottolineato il sindaco Stefano Lo Russo - ha una vocazione universitaria importante: a breve arriverà un terzo ateneo, con l'Escp in piazzale Valdo Fusi, dove ci saranno oltre mille studenti". "Vogliamo definire Torino come città "universitaria" e per farlo servono servizi e spazi a misura degli studenti" ha concluso il primo cittadino.

Investimento da 227mila euro

L’iniziativa nasce nel 2021 dall’intesa tra Città, Edisu Piemonte, Politecnico ed Università: l'obiettivo è di creare dei punti di aggregazione per gli studenti, con spazi per studiare e ritrovarsi, non solo concentrati nel centro della città ma presenti anche in periferia. L'investimento complessivo è di 227mila euro, di cui 35mila messi dall'ente di corso Duca degli Abruzzi, 80mila dal rettorato di via Verdi, 37mila dalla Comune e 70mila dall'ente per il diritto allo studio universitario.

Tutte le aree avranno il wifi: previsti anche alcuni punti di ristoro

I 3mila posti - divisi tra spazi interni, tensostrutture riscaldate ed esterni - sono suddivisi tra le diverse Circoscrizioni. Le aree saranno dotate di postazioni con wi-fi gratuito, prese corrente e punti di ristoro. Ad accogliere gli studenti saranno centri di protagonismo giovanile come il Cecchi Point, l'Imbarchino, il Cap10100, il Lombroso 16, ma anche i Circoli Arci. Tra i 17 spazi nuovi ci sono Via Baltea, la Cartiera in via Fossano 8, Yalla Aurora in via Chivasso 10, il cinema teatro Maffei e Da Giau.

Interesse per Cascina Giaione

Guardando però la mappa, si può notare come in Circoscrizione 5 sia presente solo un centro di Campus Diffuso. "Questi spazi - spiega l'assessore ai Servizi Educativi Carlotta Salerno - nascono dall'incontro tra domanda e l'offerta dei Circoli Arci e centri aggregativi. C'è già interesse della Circoscrizione 2 per rendere la Cascina Giaione uno spazio di Campus Diffuso: avremo bisogno di altre proposte sulla 5".

