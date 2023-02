Cosa fare a Torino nel weekend: gli appuntamenti da venerdì 3 a domenica 5 marzo

MOSTRE ED EVENTI

BESTIARIO. STUPINIGI IL SERRAGLIO

Domenica 5 marzo ore 15

Nel luogo di loisir della corte, sede di cerimoniali venatori e serraglio di animali esotici, inizia domenica 5 marzo il percorso “Bestiario. Stupinigi il serraglio”, atelier di maschere e trasformazione, con una visita guidata alla scoperta delle storie degli animali di Stupinigi che raccontano di cerimonie venatorie ed esotismo di corte, di curiosità scientifica e fantasia, di cattività, pazzia e libertà.

Info: www.ordinemauriziano.it

CONCERTI

SUNSET IN A CUP: CECILIA LIVE

Venerdì 3 marzo ore 21

Un appuntamento da non perdere all’insegna della musica e dell’inclusione: in occasione della Giornata Mondiale dell’udito, il concerto della cantautrice Cecilia. Un evento speciale, senza barriere ma aperto verso tutti i tipi di pubblico come quello sordo, prevedendo infatti sul palco la traduzione dello spettacolo in simultanea Lis. L’idea nasce dal progetto musicale “Debauchee of Dew” in cui le liriche della poetessa americana Emily Dickinson diventano testi di canzoni pop per arpa, voce, rhodes ed elettronica.

Info: Teatro Juvarra, via Juvarra 13

MUSICAL

WE WILL ROCK YOU

Venerdì 3 e sabato 4 marzo, ore 21

Il musical, scritto e prodotto nella versione originale da Ben Elton in collaborazione con Roger Taylor e Brian May dei Queen, porta in scena le vicende di Galileo e Scaramouche e il racconto di una speranza, del potere salvifico del rock and roll, della condivisione e del diritto di poter esprimere se stessi. Un grande show, divertente ed emozionante, che saprà conquistare gli spettatori di tutte le età con la grazie alle straordinarie canzoni dei Queen, cantate in lingua originale ed eseguite rigorosamente dal vivo, a un'attenta rivisitazione e implementazione tutta italiana che porta a trattare argomenti di attualità come il bullismo, l'istruzione, il riscaldamento globale, l'omologazione culturale e l'oppressiva presenza dei social nella vita di tutti i giorni.

Info: Teatro Colosseo, via Madama Cristina 71, www.teatrocolosseo.it

ONE (WO)MEN SHOW

ANDREA DELOGU "40 E STO"

Venerdì 3 marzo, ore 21

E' un folle spettacolo che racconta le donne alla soglia dei 40 anni: il giro di boa, la crisi e la rinascita, la libertà e le battaglie contro i luoghi comuni. Districandosi tra bizzarri pretendenti, traslochi, social, supermercati per single, Max Pezzali, paparazzi, viaggi, libri, auto, fogli di giornale, l'attrice attinge a piene mani dalla sua vita privata, raccontandosi senza filtri in un’esilarante flusso di coscienza in cui il pubblico si riconoscerà. Andrea capirà che quando compi 40 anni si gioca un’altra partita dove in palio è la cosa più importante di tutte: la libertà di essere se stessi. Trasversale, pungente, stravagante, ce n’è per tutti: giovani e meno giovani, uomini e donne, madri e padri, femministe arrabbiate, poliamorosi convinti, animalisti in crisi, hippy mancati e monoteisti part-time.

Info: Teatro della Concordia, corso Puccini, Venaria Reale (TO) - www.teatrodellaconcordia.it - 0114241124

TEATRO

TROIANE

Giovedì 2, venerdì 3 e sabato 4 marzo ore 21

La tragedia della guerra rivive in questo spettacolo che riscrive l'opera di Euripide facendo sparire dei e uomini per mettere al centro il dramma delle donne in guerra e il loro destino luttuoso di sopravvissute. Roberta Calia, Rebecca Rossetti, Paola Bertello e Cindy Balliu sono Ecuba, Andromaca, Elena e Cassandra all’alba della presa della città. Madri, mogli e figlie di Troia vedono bruciare le loro case e “spartirsi” tra i vincitori Il pubblico scopre insieme a loro la tremenda sorte riservatagli dai greci.

Info: Casa Fools, via Bava 39, www.casafools.it

AMORE

Venerdì 3 ore 20.45, Sabato 4 ore 19.30 e Domenica 5 marzo ore 15.30

La ricerca sull'amore come sentimento e stato dell'anima è al centro di questa produzione teatrale nata dall'incontro tra Pippo Delbono e Renzo Barsotti. è un viaggio musicale e lirico attraverso una geografia esterna – oltre al Portogallo, l’Angola, Capo Verde – e una interna, quella delle corde dell’anima che vibrano al minimo colpo della vita. Le note sono quelle malinconiche del fado.

Info: Fonderie Limone, via Pastrengo 88, Moncalieri, tel. 0115169555 – 800235333, www.teatrostabiletorino.it

FARFALLE

Venerdì 3 ore 20.45, Sabato 4 ore 19.30 e Domenica 5 marzo ore 15.30

Due sorelle, ciniche e poetiche, una bionda (Bruna Rossi) e una mora (Giorgia Senesi) e al centro il gioco che le ha unite fin da quando, piccolissime, sono rimaste sole: a turno, chi ha in mano la collana a forma di farfalla può obbligare l’altra a fare qualsiasi cosa, pena la fine del gioco. Le due attrici giocano a interpretare i personaggi principali delle loro vite, in un susseguirsi di scene che raccontano con tragicomica ironia la crescita delle due sorelle e le loro scelte di vita – bizzarre o banali, obbligate o inaspettate – che le portano ad acquisire una sempre maggiore consapevolezza di sé e a diventare molto diverse dalle ragazzine che erano.

Teatro Gobetti Via Rossini 8, tel. 0115169555 - 800235333 - www.teatrostabiletorino.it

LIRICA

CARMEN

Domenica 5 marzo ore 19

Il capolavoro senza tempo di Georges Bizet, l’opera-ossessione che ha portato il suo autore alla morte. Uno spettacolo che mette in scena il brutale mondo della Spagna gitana di fine Ottocento. Immersa nel sole e nel fumo dei sigari di Siviglia, la protagonista – una gitana orgogliosa e disinibita – vive i suoi amori capricciosi, concedendo le sue attenzioni ora a un giovane soldato geloso, ora a un torero sfacciato e sicuro di sé. Nel suo ostinato rifiuto di costrizioni e convenzioni sociali, Carmen finirà con l’annientare se stessa per mano del suo amante in apparenza più insignificante e innocuo.

Info: Teatro Superga, via Superga 44, Nichelino, www.teatrosuperga.it