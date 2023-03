Atp Finals 2023, più musica e concerti a Torino. Talk a Palazzo Madama, ma la Città cerca nuovi spazi

Location più ampia per i talk

Una location promossa e che probabilmente verrà confermata anche nel 2023, individuandone però altre in centro da affiancarle. "Le iniziative - ha spiegato l'assessore ai Grandi Eventi Mimmo Carretta - sono andate sold out. Vogliamo trovare spazi più grandi per le persone, per consentire ad una platea più ampia di persone di accedere agli eventi e per vivere il clima del tennis". "Stiamo lavorando - ha poi aggiunto Carretta, a margine di una commissione dedicata alle ricadute economiche di Eurovision Song Contest - su Atp. Come abbiamo fatto la scorsa volta coi musei, dove erano previsti ingressi omaggio o scontati per chi aveva un biglietto del torneo, vogliamo aggiungere un pezzo della città a quella storia".