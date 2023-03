Basket, Al Pala Gianni Asti si celebrano i 90 anni di Giorgio Bongiovanni

Un’altra occasione per celebrare la pallacanestro: la Reale Mutua Torino, infatti, nel corso della partita di domenica contro Rieti (ore 18.00, Pala Gianni Asti) festeggerà il novantasettesimo compleanno di Giorgio Bongiovanni.

Bongiovanni, classe 1926, è bolognese di nascita, ma torinese di adozione, dopo aver vissuto sotto la Mole quasi settant’anni. Giorgio cominciò a distinguersi come cestista subito dopo la Seconda Guerra Mondiale nelle file dello Sporting Club Gira. Il "Bongio", che in campo correva, saltava e segnava come un matto, fu ben presto chiamato anche in Nazionale. Agli ordini del ct Elliot Van Zandt, esordì in azzurro nel gennaio del 1950 a Nizza per un'Italia-Austria che qualificava ai primi Mondiali della storia, a Buenos Aires, ai quali però alla fine la nostra Nazionale decise di rinunciare.

Bongiovanni nel 1951 tornò azzurro e l'Italia finì quinta agli Europei di Parigi e terza ai Giochi del Mediterraneo di Alessandria d’Egitto. La Nazionale lo chiamò ancora per i Giochi di Helsinki 1952 e per gli Europei di Mosca 1953: alla fine saranno 50 le sue presenze in maglia azzurra.

Per non perdersi questa celebrazione, i biglietti per la partita Reale Mutua Torino - Kienergia Rieti in programma domenica sono disponibili: