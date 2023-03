Gli eventi organizzati da Città metropolitana per l'8 Marzo

In occasione della Giornata internazionale della donna la Città metropolitana di Torino ha organizzato, come ogni anno, un momento di incontro con le dipendenti e i dipendenti dell'ente che si svolge l’8 marzo, dalle 14 alle 17, al 15 piano della sede di corso Inghilterra.

Il tema scelto quest’anno è “Orizzonti Gep (Gender equality plan). Leggi, atti e azioni per promuovere l’autodeterminazione femminile”.

Cos’è il Gep?

Il Piano di Uguaglianza di Genere (Gep) è un insieme di disposizioni e azioni che mirano ad assicurare l’uguaglianza di genere ed è da intendersi come strumento di identificazione delle pratiche che possono produrre discriminazione di genere, riconoscere le strategie innovative per superarle e monitorare i progressi attraverso lo sviluppo di indicatori di genere.

A partire dalla primavera scorsa, raccogliendo la proposta proveniente dalla Commissione Europea (che rende questo strumento obbligatorio per partecipare ad alcune tipologie di progetti europei), la Città metropolitana si è dotata di un proprio Gender Equality Plan (Gep), attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro interdirezionale. I

Il confronto nel gruppo è stata una buona occasione per ragionare da angolature differenti su come porre maggiore attenzione alla componente di genere, elemento necessario non solo per dare maggiore visibilità al lavoro femminile ma, soprattutto, per aggiungere valore a tutte le attività che vengono svolte dall’Ente di area vasta.

Il Gep è stato approvato dal Consiglio metropolitano nel dicembre 2022 e messo a disposizione dei Comuni, che possono ricevere dalla Città metropolitana le informazioni e gli strumenti necessari per poter contrastare le disparità di genere.

I temi individuati sono quelli delineati dall’Unione europea: cultura di genere nell'organizzazione e conciliazione della vita privata e lavorativa; equilibrio di genere nelle posizioni di vertice e negli organi decisionali; parità di genere nel reclutamento e nelle progressioni di carriera; integrazione della dimensione di genere nelle funzioni dei dipartimenti e delle direzioni della Città metropolitana; contrasto alle molestie e alla violenza di genere.

L’incontro dell’8 marzo sarà anche l’occasione per presentare il nuovo Comitato Unico di Garanzia (Cug) che ha ripreso l’ attività dopo le nuove nomine.

Anche sul territorio metropolitano le iniziative per la Giornata internazionale delle donne sono numerose, realizzate dalle Amministrazioni in sinergia con le Associazioni locali.

L’elenco degli appuntamenti, in costante aggiornamento, è sul nostro sito al link http://www.cittametropolitana.torino.it/speciali/2023/otto_marzo/

