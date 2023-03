Tanti gli eventi organizzati dal Comune di Grugliasco per la Festa della Donna

Anche l'Amministrazione comunale di Grugliasco celebra e ricorda la festa internazionale della donna istituita con la risoluzione del 16 dicembre 1977 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite. L'Onu propose a ogni paese, nel rispetto delle tradizioni storiche e dei costumi locali, di dichiarare un giorno all'anno "Giornata delle Nazioni Unite per i diritti delle Donne e per la pace internazionale" ("United Nations Day for Women's Rights and International Peace"). Adottando questa risoluzione, l'Assemblea riconobbe il ruolo della donna negli sforzi di pace e riconobbe l'urgenza di porre fine a ogni discriminazione e di aumentare gli appoggi a una piena e paritaria partecipazione delle donne alla vita civile e sociale del loro paese. L'8 marzo, che già veniva festeggiato in diversi paesi, fu scelta come la data ufficiale da molte nazioni.

L'assessorato alla cultura di Grugliasco, in collaborazione con l'assessorato al commercio, ha organizzato diversi eventi per celebrare questa giornata.

Si inizia sabato 4 marzo, alle 21, presso il Teatro Perempruner, lcon o spettacolo "Non ho paura di essere donna" in collaborazione con Promozione della salute, Asl To3. Ingresso libero.

Si prosegue mercoledì 8 marzo, alle 21, presso il Teatro Perempruner, con il comitato Se Non Ora Quando di Grugliasco che organizza l'evento "D come Donna, A come Arte", dedicato alla donna e in generale all’universo femminile, raccontato attraverso diverse espressioni artistiche per mostrarne il talento, la passione, la creatività.

L’appuntamento sarà anche l’occasione per dare il via al contest artistico multidisciplinare promosso dall’Associazione Sezione Aurea e dal Comitato “Se Non Ora, Quando?”, che prevede la realizzazione di un concorso nelle discipline: dipinti e sculture, fotografia, parole, fumetto e video. Per ogni categoria verrà eletta l’opera vincitrice e assegnati una serie di Premi Speciali che diventeranno “Testimonial per un anno” nell’ambito delle principali iniziative cittadine. All’associazione Commercianti sarà intitolato un premio speciale e avrà un coinvolgimento attivo nella valorizzazione delle opere in gare e vincitrici.

Inoltre sono previste diverse iniziative collaterali in città:

Ascom e i commercianti grugliaschesi allestiranno, per l'occasione, le loro vetrine Oltre 70 commercianti allestiranno le vetrine dei propri negozi di giallo e con le foto di donne che hanno fatto la storia nel mondo e lasciato il segno per le loro innumerevoli capacità. L'intera città farà da cornice tingendosi di giallo per ricordare che le donne devono essere celebrate, rispettate, amate e onorate ogni giorno.

Bibliografia tematica sulle donne in biblioteca

La Biblioteca Civica “Pablo Neruda” realizzerà una bibliografia tematica che sarà disponibile on-line e in distribuzione durante gli eventi cittadini.

Adesione a Just the woman I am

La città di Grugliasco ha aderito a “just the woman I am”, patrocinando l'evento del 5 marzo a Torino, un momento di sport, cultura, benessere e socialità a sostegno della ricerca universitaria sul cancro.

Visita alle donne delle case di riposo della città