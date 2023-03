Via le auto in sosta, in piazza Albarello alberi e panchine. Lo Russo: "Nel 2023 nuove pedonalizzazioni"

Liberata dalle auto in sosta, piazza Albarello viene restituita ai torinesi pedonalizzata. È stata inaugurato ufficialmente questo pomeriggio, anche se gli interventi sono terminati nelle scorse settimane, il nuovo spazio riqualificato grazie al contributo economico della Compagnia di San Paolo e di Reale Foundation. Le due realtà hanno stanziato in totale oltre un milione di euro.

Riqualificato corso Siccardi

All'ombra del tiglio posto al centro della piazza, a cui sono stati aggiunti otto nuovi ippocastani, è stata realizzata un'isola pedonale con panchine, arredi urbani e un nuovo impianto di illuminazione. Una porzione dell'area sarà dedicata all'installazione di dehors. Anche il vicino viale alberato di corso Siccardi ha cambiato volto, diventando un collegamento pedonale e ciclabile che unisce piazza Arbarello, via Barbaroux con corso Galileo Ferraris.

Ispirato ai viali francesi

"L'ispirazione - ha spiegato l'architetto Paola Giordana, responsabile del progetto di riqualificazione - sono i viali francesi: è come se ci fosse una corda tesa tra l'Obelisco e il monumento di Vittorio Emanuele". "Poco tempo fa - ha proseguito - abbiamo messo il monumento "Anatomia umana" davanti al Mastio della Cittadella. Qui non abbiamo solo un viale e una piazza, ma accresciuto anche lo spazio pubblico per i cittadini".

Nuovi pavimenti e piante

Per quanto riguarda le pavimentazioni, in piazza Albarello sono stati utilizzati i masselletti in pietra esistenti, mentre lungo corso Siccardi sono stati posati cubetti di porfido. A ridosso dei filari alberati del viale sono state piantumate aiuole di edera e un tappeto erboso, con un nuovo impianto di irrigazione. Adeguato il semaforo di via Bertola, così come inserito un nuovo attraversamento pedonale lungo corso Siccardi.

Lo Russo: "Faremo nuove pedonalizzazioni"

"Noi crediamo - ha spiegato il sindaco Stefano Lo Russo - nello spazio pubblico e nella pedonalizzazioni".