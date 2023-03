I governi globali puntano sugli asset digitali: Investire in TMS Network (TMSN), Decentraland (MANA) e Avalanche (AVAX) potrebbe aiutare gli investitori ad adattarsi?

Dopo anni di resistenza e scetticismo, i governi del mondo stanno ora spingendo attivamente verso gli asset digitali, riconoscendone i potenziali benefici per i mercati emergenti e le economie a basso reddito, se la transizione è ben gestita e regolamentata. Ma dove si collocano Decentraland (MANA), Avalanche (AVAX) e il nuovo arrivato TMS Network (TMSN) ? Quest'ultima, ancora nella prima fase di presale, ma con il mercato che fa tutti i passi giusti. Questo articolo lo analizza da vicino.

TMS Network (TMSN)

Probabilmente avrete sentito parlare di questo fenomeno, ma cos'è esattamente TMS Network (TMSN) ?

Con l'aiuto della tecnologia decentralizzata, TMS Network (TMSN) elimina la necessità di intermediari centralizzati, puntando a rivoluzionare il settore del trading. L'obiettivo di TMS Network (TMSN) è quello di democratizzare il processo di trading, consentendo finalmente agli investitori di gestire i propri fondi e di condurre gli affari alle proprie condizioni.

TMS Network (TMSN) affronta le problematiche più importanti che affliggono l'attuale ambiente di trading, tra cui l'incoerenza dei prezzi, gli elevati costi di trading, la manipolazione dei prezzi, i ritardi nelle transazioni e la mancanza di esperienza nel trading.

In TMS Network (TMSN), i trader hanno accesso a video di trading, webinar e manuali, in modo da poter imparare le regole, migliorare il proprio lavoro e piazzare ed eseguire operazioni con sicurezza.

TMS Network (TMSN) consente inoltre ai trader di accedere a un'ampia gamma di attività, come criptovalute, azioni, cambi e contratti per differenza, e utilizza protocolli di sicurezza all'avanguardia per proteggere i loro fondi e le loro operazioni.

Decentraland (MANA)

Come piattaforma di realtà virtuale 3D, Decentraland (MANA) consente ai suoi utenti di creare e vendere i propri contenuti e programmi. Decentraland (MANA) è un mondo virtuale immersivo costruito sulla tecnologia blockchain di Ethereum. L'obiettivo di Decentraland (MANA) è quello di creare una rete di proprietà degli utenti. I clienti possono acquistare "terreni virtuali" sulla piattaforma, che è un metaverso condiviso. Un metaverso è un ambiente collaborativo online per socializzare, esplorare e divertirsi. Decentraland (MANA) è una terra virtuale di proprietà dell'utente dove le persone possono visitare e interagire con diversi ambienti, acquistare e vendere beni virtuali e fare nuove amicizie.

La quotazione di Decentraland (MANA) è oggi di 0,637 dollari, in netto calo rispetto al massimo di 4,46 dollari raggiunto nel novembre 2021.

Avalanche (AVAX)

Avalanche (AVAX) è una piattaforma blockchain che utilizza un nuovo meccanismo di Proof of Stake (PoS) per risolvere il trilemma blockchain di scalabilità, sicurezza e decentralizzazione.

Come Ethereum, Avalanche (AVAX) consente ai contratti intelligenti di eseguire applicazioni decentralizzate (dApp) sulla sua rete. Poiché gli smart contract di Avalanche (AVAX) sono scritti nel linguaggio di programmazione Solidity, utilizzato anche da Ethereum, il progetto mira a migliorare l'interconnettività della blockchain integrando una serie di ecosistemi di finanza decentralizzata (DeFi), tra cui progetti ben noti come Aave (AAVE) e Curve.

Il token AVAX, nativo della piattaforma Avalanche (AVAX), viene utilizzato per tutte le transazioni all'interno della piattaforma. Effettuare transazioni, votare e ricevere ricompense sulla rete Avalanche (AVAX) è facilitato dall'uso dei pagamenti AVAX.

Il prezzo attuale di Avalanche (AVAX) di 17,67 dollari è in netto calo rispetto al suo massimo di 122,43 dollari.

Conclusioni

Quando anche i governi si schierano a favore degli asset digitali, anche i detrattori sono costretti a riconoscerne la legittimità. Sebbene Avalanche (AVAX) e Decentraland (MANA) abbiano subito un colpo nell'ultimo anno, è molto probabile che si riprendano con il ritorno della fiducia del mercato. Tuttavia, l'attrattiva di TMS Network (TMSN) sembra essere molto più solida. Alcuni accorti investitori iniziali sembrano comunque pensarla così.

