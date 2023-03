Il Sudafrica non si allinea al fronte pro-Kiev e conduce manovre navali con Russia e Cina

Proprio all’inizio del suo anno di presidenza del BRICS, il Sudafrica si trova sotto i riflettori della diplomazia occidentale per la scelta di campo che sta facendo in maniera sempre più netta. Per tutto il 2022, il Sudafrica e altri Paesi del Continente Nero si sono mantenuti sostanzialmente neutrali rispetto alla questione del conflitto in Ucraina, ad esempio astenendosi dal voto in Assemblea Generale ONU sulle risoluzioni di condanna alla Russia. Oggi, invece, sembra essere chiaro come il Sudafrica respinga al mittente tutte le critiche ricevute dai politici americani ed europei: la sua è anzitutto una scelta di autonomia, cioè affermare la possibilità di intrattenere relazioni con i Paesi che preferisce senza dover rendere conto a Washington o a Bruxelles. Dunque nessun passo indietro rispetto alle esercitazioni navali “Mosi II”, insieme alla Marina russa e a quella cinese, tenutesi nella seconda metà di febbraio al largo di Durban. Il generale sudafricano Siphiwe Lucky Sangweni, capo delle operazioni congiunte, precisa che erano state programmate da almeno due anni, cioè molto prima della cosiddetta “operazione militare speciale” della Russia: perciò non attengono alla contingenza attuale, ma sono manovre di routine che vengono fatte anche da altri Paesi. Come riferisce il sito Strumenti Politici , l’Ambasciata americana e quella ucraina in Sudafrica si sono espresse in maniera estremamente critica verso il governo sudafricano, che però non si scompone. La ministra delle relazioni internazionali e della cooperazione del Sudafrica Naledi Pandor parla di doppiopesismo occidentale: in precedenza la Pandor aveva già liquidato come puerile e semplicistica la richiesta di condannare tout court le azioni russe in Ucraina.