Torino, Falchera è pronta per il Carnevale Falcherese “In Quartiere”

Il progetto vuole cogliere l'opportunità della festività del Carnevale per coinvolgere il più possibile le realtà attive presenti sul territorio.

I protagonisti saranno carretti di carnevale a traino con bici o senza, il corteo a piedi per tutto il quartiere, la sfilata in costume con tematiche sociali attuali. Tutti gli amici e i lettori appassionati di bicicletta sono invitati a unirsi al corteo!!!

Al termine ci sarà una grande raduno in piazza per festeggiare con musica, balli, dolciumi e animatori che proporranno giochi e attività.

I carri verranno allestiti all'oratorio, dai bambini delle scuole e associazioni del quartiere, realizzati anche con materiali riciclati, con una tematica ambientale legata ai personaggi del cartone animato Oceania e dedicata ai nostri mari.

Il Carnevale Falcherese “in Quartiere” è rivolto ai residenti della Circoscrizione 6 e in particolare alle scuole con accesso gratuito per tutti i cittadini, senza limiti di età e di genere di mobilità.

Al termine della manifestazione verranno premiate le maschere realizzate dai bambini.







Maria Assunta Napolitano, Presidente dell'Associazione ARS Aps commenta così “Non è il solito Carnevale, è un evento inclusivo, esclusivamente organizzato con le risorse del quartiere, dove possibile riciclabili, un Carnevale che possiamo definire, green e a km 0”





Il programma di dettaglio:

CARNEVALE FALCHERESE «IN QUARTIERE»

Accessibile, Sostenibile, Inclusivo e…ciclabile.

Domenica 5 marzo 2023

Ore 13,00 Ritrovo al Centro d'incontro (in via delle Querce n°23) con i Carri del cartone animato OCEANIA trainati in bici, realizzati dal Team Spray ArKadia e il gruppo in maschera dell'Associazione CLGEnsemble Coop.Soc.

Ore 13,30 Al centro commerciale (via degli Abeti) rinfresco bambini con pizzette, patatine e noccioline, acqua e succhi di frutta animatori con i trucca bimbi, accompagnati dalla musica dell'Orchestra Improvvisata.

Ore 14,00 Spettacolo dell'Associazione NiDA e Mr.Nidus e i suoi amici Supereroi e Principesse

Ore 14,30 Raduno con il corteo in maschera organizzato dal Comitato Sviluppo Falchera e i carri a motore realizzati in collaborazione con l'oratorio della parrocchia San Pio X

Ore 15,00 I carri, il corteo e tutti i partecipanti sfileranno per il Quartiere per concludere in piazza Astengo alla Parrocchia

Ore 16,00 Ritrovo sotto i portici presso la sede del Comitato Sviluppo Falchera con gli stand di tutte le associazioni e le realtà attive del territorio che offriranno dolci e bevande calde, con balli di gruppo e giochi

Ore 17,00 Conclusione con le premiazioni del Concorso “Maschere per Bambini

Il percorso si snoderà nelle vie del quartiere e più precisamente:

Ore 14.30 partenza con giro in Via degli Ulivi verso Parrocchia «Gesù Salvatore», Via delle Querce, Via degli Ulivi verso Associazione NIDA, poi ancora, Via degli Ulivi fino al Parco Laghetti, curva in Via delle Querce, discesa in via dei Pioppi (davanti alla Biblioteca «Don Milani») e arrivo in Piazza Astengo.

L’evento si è reso possibile grazie alla collaborazione con:

la Circoscrizione 6 della Città di Torino e il Centro Parrocchiale ;

l’ Associazione CLGensemble Coop. Soc. dedicata all’Assistenza alla Persona: anziani, disabili: laboratorio educativo riabilitativo con musico terapeutica e attività a carattere relazionale;

l’ Associazione NIDA Onlus Nazionale Italiana Dell’amicizia che si rivolge ai bambini in difficoltà, che a carnevale si trasformano in Supereroi;

Il Gruppo Quartiere Falchera nato spontaneo tra genitori delle scuole del territorio per contribuire a sviluppare attività di laboratori per bambini ed accessibili;

L' Associazione Orchestra improvvisata con il progetto: Ritmo con Segni. Musicisti che parlano con il linguaggio dei segni, un metodo di improvvisazione musicale accessibile a tutti;

Centro di incontro che mantiene e offre spazi, attività aggregative e accessibili;

Comitato Sviluppo Falchera : da anni sul territorio offre servizi con progettualità di ascolto e sviluppo;

Il Team Spray Arkadia , un team di artisti specializzati in disegni su muri, serrande ma anche in balli, coreografie e fotografia ;

la Comunità del Quartiere ;

con l’Associazione Devils Team Kickboxing: che svolge nella palestra del quartiere corsi di questa disciplina simile alla boxe, che rientra nei cosiddetti “sport di strada”.

In caso di maltempo, la manifestazione verrà posticipata in una data da definirsi e che verrà prontamente comunicata attraverso le ns. pagine e i mezzi di informazione che ci seguono.

Per informazioni e contatti

A.R.S Associazione Ricreativa Solidale APS

Via San Domenico, 34 - Torino (TO)

E-mail: associazionearstorino@gmail.com