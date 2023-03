La nuova Honda Civic e:HEV è disponibile da Autoingros

La nuova Honda Civic ha superato le aspettative in termini di prenotazioni, soprattutto in Italia, dove i risultati di ordini hanno sorpassato le previsioni.

Honda Civic è una garanzia nel mondo dell'automobilismo, con più di mezzo secolo di storia, 27,5 milioni di unità vendute e 10 generazioni all'attivo. Con l'arrivo dell'undicesima generazione, ci si avvicina alla definitiva svolta verso la mobilità elettrica. Anche se alcuni modelli adottano ancora motori endotermici, questo sarà probabilmente l'ultimo capitolo delle auto a combustibile fossile prodotte da Honda. La nuova vettura è una vera e propria ibrida, dotata di tecnologia HEV già vista nel mondo Honda. Dispone inoltre di un design innovativo, qualità eccellente e la consueta attenzione all'handling che da sempre contraddistingue il produttore giapponese.





“Con la nuova generazione della Civic abbiamo cercato di rendere più entusiasmante l'esperienza di guida per tutti i suoi passeggeri”. Ha dichiarato Tomoyuki Yamagami, Large Project Leader di nuova Civic e:HEV.





Un'undicesima generazione progettata per i clienti che vogliono abbracciare la nuova era dell’elettrificazione

La Honda Civic e:HEV sfrutta una piattaforma tecnologica all'avanguardia derivata da quella già presente nella precedente generazione. La configurazione delle parti è stata completamente rivista per ospitare una meccanica ibrida full, che debutta su questo modello. I motori Turbo VTEC 1.0 e 1.5, così come l'efficiente Diesel 1.6 vengono abbandonati. Civic rappresenta l'ultimo passo nell'elettrificazione di tutti i modelli Honda, seguendo le orme di Jazz, HR-V e CR-V. Anche questo sistema ibrido full e:HEV è stato progettato per massimizzare la potenza, ridurre i consumi ed emissioni senza sacrificare il piacere di guida. Come su CR-V, anche Civic è dotato del nuovo 2.0 4 cilindri aspirato a ciclo Atkinson con iniezione diretta che sviluppa 145 CV e 186 Nm di coppia, supportato da due unità elettriche (motore generatore e motore elettrico) che possono lavorare insieme in modalità serie, parallela o serie-parallela. La potenza complessiva del sistema è di 135 kW (184 CV) con una coppia massima di 315 Nm.





Allestimenti

La gamma Honda Civic e:HEV è stata semplificata, razionalizzata ed offre tre allestimenti differenti Elegance, Sport e Advance:





ELEGANCE: comprende Honda Sensing, Smart Key, Cruise control adattivo, modalità di guida personalizzate, climatizzatore automatico bi-zona, vetri posteriori oscurati e strumentazione digitale da 9" con specchietti retrovisori regolabili elettricamente. Honda Connect con schermo da 9", App Connect Wireless, telecamera posteriore, sensori di parcheggio, rilevatore luci/pioggia, fari LED full-LED adattivi a lungo raggio, cerchi in lega da 17" bi-color e sistema di climatizzazione automatico.





SPORT: questo modello include bocchette posteriori di climatizzazione, rivestimenti in ecopelle e tessuto, pedali sportivi cromati, fendinebbia a LED con luce abitacolo rossa, sedili riscaldati, specchietti neri, tweeters anteriori e caricatore smartphone wireless; tutto su cerchi in lega da 18".





ADVANCE: offre rispetto alla versione Sport un rivestimento in pelle, sedili anteriori regolabili elettricamente, volante riscaldato, tetto panoramico apribile e chiusura assistita, quadro strumenti digitale da 10,2", impianto audio Bose con 12 altoparlanti, fari full led adattivi e cerchi in lega bi-colore da 18".





