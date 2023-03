MenSana, a Nichelino due incontri riservati ai giovani per spiegare come combattere lo spreco alimentare

Nichelino scende in campo a favore della sostenibilità alimentare e contro lo spreco di cibo, organizzando un doppio appuntamento all'Open Factory. E il titolo degli incontri gioca volutamente sul riportare in auge un famoso detto latino "mens sana in corpore sano", che vale anche oggi a migliaia di anni di distanza.

Iniziativa rivolta ai più giovani

L'iniziativa è rivolta soprattutto alle fasce più giovani, per aumentare la consapevolezza che l'educazione alimentare è importante per vivere al meglio il presente ma soprattutto per non sprecare risorse future.

Il primo dei due incontri è in programma venerdì 10 marzo alle 17.30. Durante "Sostenibilità e spreco alimentare" si parlerà di Mar di Plastica, Acqua di Rete e La Mensa che non Spreca. Il 17 marzo, sempre alle 17.30, l'Open Factory ospiterà invece l'incontro "Educazione alimentare 0-14 anni", con interventi su aspetti nutrizionali, corretto stile di vita e l'importanza di una sana alimentazione.

Entrambi gli appuntamenti sono ad ingresso libero fino ad esaurimento posti, consigliata la conferma di partecipazione inviando una mail all'indirizzo scolastici@comune.nichelino.to.it

"Salute dei bambini è una priorità"