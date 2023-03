Sport |

Dopo lo scivolone con Trapani, la Reale Mutua Basket cerca il riscatto ospitando Rieti

Da riscattare anche il k.o. subito all'andata

Basket: Dopo lo scivolone con Trapani, la Reale Mutua cerca il riscatto ospitando Rieti

Seconda partita consecutiva tra le mura amiche del Pala Gianni Asti per la Reale Mutua Torino che domenica, palla a due alle ore 18.00, scenderà in campo contro la Kienergia Rieti, gara valida per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A2. GLI AVVERSARI - La squadra reatina, allenata da coach Gabriele Ceccarelli, occupa il tredicesimo posto in classifica con un record di 5 vittorie e 15 sconfitte. Nella gara di andata si impose però proprio Rieti, con il punteggio di 86-81. I migliori realizzatori della squadra di coach Ceccarelli sono i due stranieri, Darryl Tucker e Jordan Geist: il primo viaggia a 15.2 punti e 9.8 rimbalzi di media e il secondo a 16.3 punti a partita. Franco Ciani (Allenatore): “Credo che per noi sia una partita fondamentale e non ci deve trarre in inganno la posizione di classifica di Rieti. Poi è fondamentale per noi perché dopo lo scivolone con Trapani e dobbiamo ripristinare quanto prima la nostra abitudine ad ottenere un risultato positivo e a giocare in modo adeguato per tutta la durata della partita. Oltretutto è un test importante perché ci porta verso la settimana della Coppa Italia. Abbiamo bisogno di vivere questa partita con la necessità di ritrovare il passo e di ritrovare l’abitudine di esprimere un certo tipo di gioco che ci ha portato, prima della sosta, a quella serie di vittorie”. Luca Vencato (Playmaker Basket Torino): “Abbiamo perso un opportunità domenica scorsa per continuare ad avere il nostro destino nelle nostre mani. Siamo arrabbiati con noi stessi e domenica è un’occasione per riscattarci subito”. INFO UTILI – Si gioca domenica 5 marzo, con palla a due alle ore 18.00, agli ordini dei signori Mattia Martellosio, Lorenzo Grazia e Massimiliano Spessot. L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sui profili Facebook (www.facebook.com/BasketTorinoOfficial) e Instagram (@basket_torino) di Basket Torino. La gara sarà in diretta su LNP Pass.

comunicato stampa

Vuoi rimanere informato sul BASKET TORINO e dire la tua?

Iscriviti al nostro servizio gratuito! Ecco come fare:

- aggiungere alla lista di contatti WhatsApp il numero 0039 347 966 6498

- inviare un messaggio con il testo BASKET TORINO

- la doppia spunta conferma la ricezione della richiesta.

I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun iscritto potrà vedere i contatti altrui, il vostro anonimato è garantito rispetto a chiunque altro.

TorinOggi.it li utilizzerà solo per le finalità di questo servizio e non li condividerà con nessun altro.

Per disattivare il servizio, basta inviare in qualunque momento un messaggio WhatsApp con testo STOP BASKET TORINO sempre al numero 0039 347 966 6498.