Le ospiti delle RSA torinesi protagoniste di una mostra fotografica itinerante

Enza, 93enne ex casalinga, Franca, 95 enne ex capo reparto Enel, Giacinta, 89enne ex operaia e altre 67 donne residenti nelle RSA gestite da Orpea Italia saranno protagoniste di una mostra fotografica itinerante in programma nei prossimi mesi a Torino e nei dintorni, ma non solo.

La mostra fotografica itinerante “Donne. Ritratti di vita”

L'iniziativa è intitolata “Donne. Ritratti di vita”, e raccoglie 75 scatti realizzati dal fotografo Vincenzo Solano: “ É un omaggio - spiegano gli organizzatori - alla bellezza femminile autentica e un regalo alle anziane ospiti delle strutture, che sono diventate per un giorno protagoniste della propria storia. Le modelle non sono famose ma sono loro le indiscusse protagoniste del progetto: donne comuni e al tempo stesso speciali, donne vere, con le rughe, i capelli bianchi e gli occhi pieni di vita, donne bellissime perché suoi loro volti si legge una storia, che poi è un pezzo della storia d’Italia”.

Le tappe e le location

Un'altra particolarità dell'iniziativa è rappresentata dalle location: saranno le stesse Rsa, infatti, a ospitare le 75 foto, realizzate in bianco e nero nel formato 30x45.

La mostra verrà inaugurata simbolicamente mercoledì 8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti della Donna, presso la Residenza Richelmy di Torino (dove resterà fino al 7 aprile), per poi spostarsi a Casa Mia Borgaro dal 12 aprile all'11 maggio, alla Residenza Consolata di Grugliasco dal 16 maggio al 16 giugno, a Casa Mia Asti dal 20 giugno al 21 luglio e alla Residenza San Felice di Paderno Dugnano (MI) dal 4 settembre al 4 ottobre.

L'ingresso alle mostre è gratuito ma occorrerà prenotare (informazioni al numero 3316869245), mentre le foto saranno disponibili per la visione anche in formato digitale sul sito web www.orpea.it.