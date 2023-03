Il Ritratto d’uomo: cosa si cela dietro l'ironico sorriso ritratto da Antonello da Messina a Palazzo Madama

Nei musei e nelle gallerie di Torino si nascondono alcuni tesori importanti per la storia e l’arte italiana. Una di queste è l’opera di Antonello da Messina, Ritratto d’uomo, conservato a Palazzo Madama.

Il fascino dell'uomo sconosciuto

Realizzata da una delle grandi menti innovatrici del Rinascimento nel 1476 ritrae un uomo di cui non conosciamo l’identità. "Non è l'unico ritratto senza nome di Antonello da Messina, ma sicuramente è quello meglio conservato e con ogni probabilità uno degli ultimi che realizzò" spiega il curatore di Palazzo Madama, Simone Baiocco. La testa rispetto al busto è lievemente ruotata e lo sguardo punta verso l’osservatore, al quale lo sconosciuto rivolge anche un sorriso enigmatico, velato di ironia e, forse, di una lieve punta di disprezzo.

Il volto altezzoso domina la scena dentro alla linea affilata del contorno completamente nero. I tratti duri e decisi conferiscono un aspetto quasi scultoreo all’opera, reso umano però proprio dallo sguardo e dal quel sorriso ironico.

Un ritratto che pure nella sua maestosità fa trasparire tutta la pesantenzza della realtà, dagli occhi accesi e percorsi da vene rossastre alle sopracciglia irsute dall’avanzare degli anni.

Ciò che rende affascinante il quadro è proprio l’insieme tra astrazione e realtà.

"Il fascino del quadro sta proprio da questo carattere misterioso e questa espressione particolare. E' stato sempre al centro di grandi interpretazioni, tra cui quella formulata da Vittorio Sgarbi che lo riteneva il ritratto di un mafioso". A essere dubbia è anche la località in cui fu eseguito il quadro. "Fu realizzato nel 1476 anno in cui Antonello torna da Venezia a Messina. C’è perciò l'ipotesi che possa essere un mercante siciliano in stretti rapporti con la città di Venezia".

La perdita delle tracce fino al 1800

Una tavoletta di piccolo formato in realtà, probabilmente commissionata proprio da un mercante che aveva tra l’altro necessità di trasportarlo.

Tolto la data, non si hanno notizie certe del dipinto nei secoli, fino al 1841, quando un’incisione nella Storia della Pittura Italiana ne documenta la sua presenza a Firenze, nella collezione della nobile famiglia Rinuccini.

Un’accurata ricerca condotta nel 2006 da Benedetta Rivalta negli archivi di casa Rinuccini, conservata a Palazzo Madama, ipotizza che il dipinto possa essere arrivato a Firenze tramite l’eredità di Alessandro Rinuccini (1658-1758). Eredità rimasta intaccata fino alla scomparsa, nel 1848, di Pier Francesco Rinuccini, quando una buona parte dei dipinti furono messi all’asta.

All’epoca dall'asta tuttavia il Ritratto d’uomo era già passato a Milano, come parte del legato spettante a Marianna e al marito Giorgio Teodoro Trivulzio secondo le volontà dello stesso Francesco Rinuccini.

La controversia con Milano

E proprio sulla Collezione Trivulzio si lega la diatriba che nacque tra Torino e Milano e che coinvolse anche il quadro di Antonello da Messina.

"Pietro Accorsi si era interessato all’acquisto della raccolta, in accordo con il direttore Vittorio Viale. Avevano tentato di acquisire tutta la Collezione per il Museo di Torino. Una scelta che critica dalla stampa dell'epoca e per cui fu bloccato tutto. Mussolini decise che non andava fatta la vendita a Torino. Alla città furono concesse come risarcimento due opere: il ritratto di Antonello e un codice miniato con lavori di Jan Van Eyck. Il resto della Collezione Trivulzio passò al Castello Sforzesco dove oggi è ancora visitabile".

Il Ritratto d’uomo entrò così a far parte delle collezioni della città di Torino dove oggi si può ammirare a Palazzo Madama.