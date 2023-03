Torino Fringe Festival, disponibili biglietti a prezzo promozionali

Per vivere l’emozione del Teatro Off e della Arti Performative, con “Early Bird Fringe” fino al 17 marzo si possono acquistare i biglietti per l’undicesima edizione del Torino Fringe Festival, in programma dal 16 al 28 maggio, in super promozione.

Il prezzo per l’acquisto di 5 spettacoli è di 35 euro. La promozione è valida per tutti gli spettacoli in abbonamento (sono esclusi solo gli eventi speciali). La disponibilità è limitata, fino ad esaurimento. I biglietti possono essere convertiti e ritirati esclusivamente presso la Biglietteria Centrale, in via Saluzzo 30 a Torino, a partire da metà aprile, nei giorni e orari di apertura.

Info: https://www.tofringe.it/shop/early-bird/

Torino Fringe Festival

Il Torino Fringe Festival è un festival di teatro off e di arti performative nato nel 2013 sulla scia delle esperienze dei più importanti festival off europei, incentrati sulla massima accessibilità e il coinvolgimento del tessuto sociale e urbano della città di riferimento. È un festival che si è allargato a tutto il territorio piemontese, una vetrina e un punto di riferimento a livello nazionale ed internazionale per il Teatro Off e le arti performative che intorno a questo gravitano. È al contempo un nuovo modo di fare cultura sul territorio, caratterizzato dalla trasversalità rispetto ai generi culturali e aperto alla possibilità di interagire e co-progettare con gli stakeholder.

In questi 10 anni Torino Fringe Festival ha sviluppato ogni genere di performance in teatri, ma anche e soprattutto in spazi diversi e diversamente “off” rispetto agli spazi consueti dell’offerta culturale e delle arti performative, arrivando in birrerie, sale da ballo, stazioni, dimore storiche, mercati, club, locali, musei, piazze, gallerie d’arte.

Ufficialmente riconosciuto da “World Fringe”, network mondiale che seleziona i Fringe Festival che rispettano le linee guida del format, negli anni è diventato punto di riferimento in Italia coinvolgendo oltre 300 compagnie nazionali e internazionali per un totale di oltre 2000 repliche in più di 70 spazi di Torino al chiuso e 35 all’aperto per un totale di oltre 100.000 spettatori.