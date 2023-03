Rinnovo Ccsl, Di Maulo (Fismic Confsal): “La prossima settimana dovremo fare l’affondo finale per definire la parte economica”

Il 6, 7 e 8 marzo proseguiranno a Torino gli incontri per la trattativa di rinnovo del Ccsl di Cnh, Iveco, Ferrari e Stellantis Il segretario generale Fismic Confsal, Roberto Di Maulo, in merito dichiara: “Dopo mesi di trattativa si avvicina la stretta conclusiva per il rinnovo del CCSL che riguarda oltre 80.000 lavoratori italiani.”