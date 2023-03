Metro2, Magliano: "Un'opera fondamentale. Fino a Pescarito il prima possibile"

"Quello di questa mattina al Teatro Gobetti di San Mauro è stato un utile momento di confronto e rappresenta un'occasione per ribadire che, come Moderati, chiediamo che la Linea 2 della Metropolitana arrivi fino a Pescarito e lo faccia il prima possibile: lo chiedono con altrettanta forza i 230mila residenti dei Comuni dell'arco collinare, dell'Unione Net e del Chivassese, insieme ai loro Sindaci. Da anni ci impegniamo con atti e proposte - in Consiglio Comunale, Metropolitano e Regionale - affinché questo avvenga. La progettazione della mobilità urbana e suburbana di domani deve essere concepita in senso complessivo e integrato, perché unico è il territorio da servire, a prescindere dai confini amministrativi tra Comune e Comune, e il territorio a nordest di Torino aspetta da anni infrastrutture e investimenti all'altezza, nella consapevolezza che una connessione Torino-Torino non sarebbe sufficiente e non basterebbe a garantire la competitività futura per il nostro territorio, che è la vera posta il palio" a dichiararlo è

Silvio Magliano, Presidente Gruppo Consiliare Moderati, Consiglio Regionale del Piemonte.