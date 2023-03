Oltre confine, Marrone: "Da d'Annunzio alle Foibe, sessanta studenti in viaggio con Regione e Circolo dei Lettori per il primo Viaggio del Ricordo"

Questa prima edizione, sperimentale, ha coinvolto gli studenti del liceo San Giuseppe di Torino e dell'Istituto Baldessano Roccati di Carmagnola. Il programma del viaggio ha toccato tutti i luoghi utili ad approfondire la complessità della questione del confine orientale d'Italia, approfondendo la figura di Gabriele d'Annunzio e l'impresa Fiumana, i contrasti etnici di confine, il dramma della guerra civile, la deportazione, gli eccidi delle Foibe, la tragedia dell'Esodo Istriano, la lotta per Trieste italiana, e la possibilità di costruire oggi un percorso di pace tra i popoli in una prospettiva europea.

La prima giornata ha visto i ragazzi visitare il Vittoriale degli Italiani, diretto da Giordano Bruno Guerri, per poi arrivare a Trieste in serata. Da giovedì fino a sabato le scolaresche hanno visitato la città di Trieste, la Risiera di San Sabba, il Magazzino 18, la Foiba di Basovizza, il Castello di Miramare, il Sacrario Militare di Redipuglia e la città di Gorizia, divisa per decenni dalla "Cortina di ferro" della Guerra Fredda e oggi pronta a diventare Capitale Europea della Cultura. L'intero percorso è stato curato dal punto di vista storico dal professor Davide Rossi, professore ordinario dell'Università degli Studi di Trieste e vicepresidente nazionale di FederEsuli. In questi mesi le scolaresche, prima di partire, avevano seguito un percorso di formazione con i professori Gianni Oliva e Giuseppe Parlato presso le sale del Circolo dei Lettori.

"Il primo Viaggio del Ricordo promosso dalla Regione ha portato gli studenti piemontesi a contatto diretto con pagine di storia patria strappate per decenni dai libri di Storia - dichiara l'assessore all'Emigrazione Maurizio Marrone, anche lui in viaggio con le scolaresche -. Dal Vittoriale che celebra l’impresa fiumana di D'Annunzio, alle foibe che hanno inghiottito migliaia di nostri connazionali solo per la loro italianità, dal magazzino portuale di Trieste che ancora conserva i poveri averi degli esuli istriani e dalmati alla risiera di San Sabba: un’esperienza fondamentale per maturare una consapevolezza finalmente completa sul passato per cui ringraziamo il Circolo dei lettori di Torino".