Città della Salute, operatori Presidio Molinette: "Dopo la petizione dei lavoratori con più 700 firme per riorganizzare il trasporto interno dei malati nulla è cambiato"

"A più di un mese di distanza dalla lodevole iniziativa degli operatori del Presidio Molinette della Città della Salute e della Scienza che hanno raccolto più di 700 firme indirizzate alla direzione generale per chiedere di riorganizzare in modo più efficiente ed efficace la gestione dei trasporti interni dei degenti, dobbiamo purtroppo constatare che nulla è cambiato" così il sindacato degli infermieri Nurisng Up.

"Nessuna azione è stata messa in campo, per la soluzione di un problema che impegna Oss e anche a ricaduta gli infermieri, per diverse ore al giorno, visto che per percorre i corridoi interni della Città della Salute, ad esempio al Presidio Molinette da un estremo all’altro si arriva anche camminare per un chilometro e mezzo.

Ricordiamo che nella necessità di andare avanti e indietro da un reparto all’altro, per questi corridoi, non c’è solo quella di trasportare pazienti su carrozzelle o lettighe, ma anche, ad esempio, quella del trasporto di provette, campioni e materiali fondamentali per il lavoro quotidiano. Il Nursing Up, sindacato degli infermieri e delle professioni sanitarie, chiede con forza che la Direzione della Città della Salute e della Scienza risolva il problema in tempi brevissimi.

Ad esempio, con l’introduzione di una apposita squadra trasporti che sia adibita solo a questa attività. Una squadra che opera per un servizio che non è prettamente sanitario, e quindi non rientra nell’accordo di reinternalizzazione dei servizi sanitari siglato con la Regione, ma che è di fondamentale supporto all’attività sanitaria di infermieri e Oss.

Un servizio che se non può essere svolto con risorse interne, può essere anche realizzato con altre soluzioni che non necessariamente contemplino l’utilizzo di Oss. Operatori Socio Sanitari i quali, tra l’altro, alla Città della Salute, dovrebbero essere aumentati di almeno 55 unità e non si comprende perché non si proceda alle assunzioni visto che è attiva una graduatoria a tempo determinato per queste figure professionali."

Il Segretario Nursing Up Piemonte e Valle d’Aosta, Claudio Delli Carri, nella sua funzione anche di segretario aziendale della Città della Salute, ribadisce: “La creazione di una squadra trasporti che si occupi solo di trasferire pazienti e materiali da un lato all’altro delle strutture ospedaliere come ad esempio alle Molinette, e quindi che non opera con un servizio prettamente sanitario ma a supporto di esso, non è una novità. Al Mauriziano, ospedale dimensionalmente più piccolo, essa esiste già da diversi anni e funziona perfettamente. Non si comprende perché alla Città delle Salute, azienda sanitaria centro di riferimento regionale, ciò non possa essere realizzato. Anche, eventualmente, non utilizzando risorse interne. Si tratta di un problema davvero importante, riconosciuto dal Nursing Up e dalle altre organizzazioni sindacali come uno degli aspetti maggiormente critici dell’organizzazione e dell’assistenza sanitaria della nostra azienda, che può avere un impatto significativo sulla qualità delle cure erogate. Basti pensare che, da una nostra ricerca, risulta che in media, alle Molinette, per i trasporti, gli Operatori Socio Sanitari impiegano giornalmente 5/6 ore di lavoro su otto di servizio. E questo solo per l’accompagnamento dei pazienti da un servizio all’altro, oltre che per le altre varie necessità di trasporto. Una enormità che incide anche sul lavoro degli infermieri costretti a sopperire all’assenza degli Oss che sono impiegati nei trasporti. Se esistesse una squadra dedicata a trasportare i pazienti a seconda delle necessità e a recapitare materiali e provette o campioni laddove necessario, ciò permetterebbe agli Oss di tornare a svolgere il loro ruolo di servizio sanitario a supporto degli infermieri, i quali potrebbero operare in modo più adeguato ed efficiente nelle funzioni per cui ognuno è stato assunto. Non comprendiamo, dunque, il totale immobilismo di queste settimane, dopo la lodevole iniziativa degli operatori con la raccolta firme. Come non comprendiamo perché non si voglia dare seguito all’assunzione di 55 nuovi Oss di cui la Città della Salute ha un estremo bisogno, visto che esiste una graduatoria ancora attiva per i contratti a tempo determinato e i tempi per un nuovo concorso supereranno di certo l’anno."

Chiediamo dunque – conclude Delli Carri - un segnale immediato per la soluzione del problema da parte della Direzione Generale della Città della Salute e della Scienza, in assenza del quale saremo costretti a proseguire nella protesta rivolgendoci direttamente all’assessorato alla Sanità e, se necessario, anche al Presidente della Regione, Alberto Cirio. La situazione non può infatti essere ignorata: va salvaguardata la qualità dell’assistenza ai cittadini e la salute dei lavoratori. Ci auguriamo che i vertici di questa Azienda abbiano la sensibilità di capire l’importanza di questo obbiettivo”.