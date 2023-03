Collegno, Giornata Mondiale del Rene: una camminata nel Parco della Certosa per sensibilizzare i cittadii

In occasione della Giornata Mondiale del Rene 2023 (9 marzo), la Nefrologia dell’AslTo3 organizza una camminata collettiva a tappe con guida, nel Parco della Certosa di Collegno, rivolta ai pazienti affetti da malattia renale cronica e alla popolazione in generale.

Ritrovo martedì 7 marzo alle ore 10, Aula Grande di Villa Rosa, Via Torino, 1, Collegno. Di qui partirà la camminata durante la quale gli infermieri della Dialisi dell’Asl in collaborazione con il team infermieristico di foot walking della dialisi dell’Ospedale S. Giovanni Bosco distribuiranno materiale informativo ai partecipanti sulla cura della salute dei reni.

I percorsi possibili saranno tre, distinti per colore in base alla lunghezza dell’itinerario e all’impegno necessario: Percorso Bianco 400 metri, Rosso 600 metri, Azzurro 1.200 metri. Gli infermieri indosseranno pettorine del colore di ciascun percorso e durante e dopo la camminata, ai partecipanti che lo desiderano, rileveranno i valori di pressione, saturazione e battito cardiaco.

“Recenti studi scientifici – sottolinea Giuliana Tognarelli, direttore della Nefrologia e Dialisi dell’AslTo3 – confermano che chi si tiene più in esercizio, ad esempio corre un paio di volte a settimana o cammina per un’ora al giorno, ha una probabilità del 9% in meno di sviluppare malattie dei reni rispetto a chi è sedentario. Per questo motivo abbiamo deciso quest’anno di celebrare la Giornata del Rene 2023 con una camminata a cui sono invitati a partecipare tutti, pazienti e non, per promuovere il più possibile la cultura dell’attività fisica come importante prevenzione della salute”.

Al termine, intorno alle ore 11.30 si terrà l’incontro dal titolo Corretti stili di vita per prevenire la malattia renale, Esperienze a confronto. Si parlerà in particolare dell’importanza dell’attività fisica per i pazienti con malattia renale cronica e, come prevenzione, anche per la popolazione generale. Verranno toccati anche i temi legati alla corretta alimentazione, alla donazione renale ed alle iniziative presso l’ASLTO3 dei Gruppi di Cammino e di Auto-Mutuo-Aiuto

L’iniziativa è promossa da AslTo3; Fir, Fondazione Italiana del Rene – Sezione Piemonte e Valled’Aosta; Aned, Associazione nazionale Emodializzati Dialisi e Trapianto; SIN , Società Italiana di Nefrologia- Sezione Piemonte e Valle d’Aosta.

Con la partecipazione del Gruppo Fitwalking e Reni dell’Ospedale Giovanni Bosco di Torino.