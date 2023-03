A Settimo Torinese, inaugurato il nuovo Polo sportivo del Borgo Nuovo [FOTO]

Una pista di atletica, due piastre per praticare basket, pallavolo, calcio a 5 e pallamano, una piattaforma di getto del peso. Il polo sportivo del Borgo Nuovo, inaugurato questa mattina, è pronto. Uno spazio che da oggi è a disposizione di studenti, associazioni e cittadini e che si colloca nell'area esterna dell'Istituto 8 marzo, a pochi passi dal palazzetto Eunice Kennedy, anch'esso recentemente rinnovato.

Al taglio del nastro, per il Comune di Settimo gli assessori allo sport e alla scuola Daniele Volpatto e Alessandra Girard, oltre alla presidente del Consiglio comunale Carmen Vizzari e la sindaca Elena Piastra. Presenti anche la consigliera metropolitana Caterina Greco , la preside dell'8 marzo Cristina Reinero , l'atleta paralimpico Andrea De Vincenzi e l'ex CT della nazionale italiana di pallavolo Mauro Berruto.

L'investimento per il polo sportivo cuba nel complesso quasi 500mila euro, compresi i lavori di riqualificazione del palazzetto Kennedy. Di questi, circa 230mila euro provengono da un finanziamento ministeriale ottenuto dal Comune nell'ambito del bando Periferie. Il resto è rappresentato da risorse proprie del Comune di Settimo. I lavori hanno permesso la completa riqualificazione della pista e delle piastre dell'area esterna dell'8 marzo, di proprietà della Città Metropolitana di Torino, con la quale il Comune ha firmato una convenzione pluriennale per l'utilizzo.

Gli impianti saranno a disposizione della scuola, delle associazioni e dei cittadini settimesi. L'accesso nell'orario pomeridiano sarà libero, al di fuori degli slot occupati appunto da scuola e associazioni. L'apertura e chiusura degli impianti, in questa fase iniziale, sarà gestita in collaborazione con le associazioni del territorio.

«La sinergia fra scuola, associazioni e istituzioni ha permesso il completamento di quest'opera – aggiunge Volpatto – L'obiettivo è creare uno spazio da vivere e sfruttare per vari scopi: didattica, ma anche sport in forma associata o singola. Rappresenta uno dei più significativi investimenti promossi dal Comune negli ultimi anni in ambito sportivo, insieme alla riqualificazione dello stadio del baseball Aluffi».