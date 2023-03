Andrea Compagno da Pinerolo alla Nazionale di Mancini

Prima l’Inghilterra, poi Malta. Ora il sogno azzurro per Andrea Compagno, 26 anni, attaccante della Steaua Bucarest, ex giocatore del Pinerolo. È tra i preconvocati della Nazionale di Mancini, per le prime due sfide di qualificazione a Euro 2024, fissate per giovedì 23 marzo e domenica 26 marzo.

Compagno, è stato inserito nella lista preliminare di Mancini. Lo ha rivelato Mihai Stoica, direttore generale dello Steaua, che a Orange Sport non ha nascosto tutta la sua soddisfazione: "Raramente mi emoziono così tanto. Abbiamo un giocatore nella Nazionale campione d'Europa in carica, Andrea Compagno nella Nazionale italiana. Ha una serietà che raramente ho visto in un giocatore”.