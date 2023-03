Dardust, Pink Floyd Legend e Concato: ecco la settimana "musicale" del teatro Colosseo

Dario Faini detto Dardust, pianista italiano pioniere della musica classica alternativa metterà in scena le sue due anime - piano solo ed elettronica - in un'esperienza live multidimensionale e unica, con effetti visivi spettacolari. Dardust porterà sui palchi italiani ed esteri i brani di “ DUALITY ”, nuovo lavoro discografico pubblicato sul merato internazionale da Sony Music Masterworks e Artist First il 28 ottobre 2022.

--------------------------------- PINK FLOYD LEGEND Atom Heart Mother Mercoledì 8 marzo ore 21 A ​tre​ anni dai due sold out consecutivi ottenuti al Teatro ​Colosseo, i Pink Floyd Legend tornano a ​Torino accompagnati da coro e orchestra, con il concerto-evento ATOM HEART MOTHER . Un grande successo riscosso in ogni data del tour grazie alla realizzazione unica e speciale della celebre suite che, dal 2012, la band esegue seguendo la partitura originale (e autografata) del compositore inglese Ron Geesin, con il quale i Legend hanno sottoscritto a Londra, anni fa, un sodalizio artistico e condiviso il palco della Cavea dell'Auditorium Parco della Musica a Roma davanti a più di 3000 spettatori.

---------------------------------



FABIO CONCATO

Il musico ambulante tour 2022-2023

Giovedì 9 marzo ore 21

Fabio Concato in questo straordinario incontro-concerto al Teatro Colosseo riprende il suo inossidabile repertorio, ma in chiave totalmente acustica, tanto da diventare una piacevole (ri)scoperta. Garbato, nostalgico e sincero, il cantautore milanese continua anche dal vivo su quel percorso che non lo ha mai visto omologarsi o piegarsi a logiche commerciali, per il consenso dello zoccolo duro che lo segue con la massima fedeltà, ma anche di nuove generazioni che ne scoprono via via la delicatezza. Con il supporto del sapiente chitarrista Andrea Zuppini, Concato lucida l’argenteria di casa mantenendo allure e sobrietà.