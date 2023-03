Il Piemonte celebra l'arresto di Messina Denaro e trasforma il 16 gennaio in una ricorrenza

In Piemonte il 16 gennaio, anniversario dell'arresto del boss mafioso Matteo Messina Denaro, si festeggerà la "Giornata regionale della Gratitudine alle Forze dell’Ordine per il contrasto alle Mafie". Ad annunciarlo è stato l'assessore della Regione Piemonte con delega al contrasto delle mafie Maurizio Marrone che, portando in Consiglio Regionale lo spunto arrivato dal premier Giorgia Meloni all'indomani dell'arresto di Messina Denaro, ha istituito un capitolo di bilancio ad hoc per dare vita alla giornata e sostenere le iniziative dei comuni piemontesi con 43.500 euro.

"È significativo che una regione del nord assediata dalla 'Ndrangheta come il Piemonte sia la prima ad accogliere l’appello di Giorgia Meloni a celebrare il 16 gennaio come data nodale nella battaglia dello Stato contro la malavita organizzata, per dire grazie agli eroi in divisa che combattono sul campo le mafie a rischio della vita propria e delle loro famiglie - dichiara l'assessore Maurizio Marrone -. Grazie ai contributi economici stanziati dal mio assessorato, i comuni piemontesi e le associazioni antimafia che vi operano potranno lanciare un segnale importante sia di sostegno alle forze dell’ordine che presidiano il territorio sia contro i clan che lo infiltrano".

La "Giornata regionale della Gratitudine alle Forze dell’Ordine per il contrasto alle Mafie" si aggiungerà alla "Giornata regionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie", prevista per il 21 marzo, che nell'anno passato aveva già visto un raddoppio delle risorse stanziate, al fine di finanziare progetti della Amministrazioni locali piemontesi e delle associazioni, fondazioni, cooperative, comunità di recupero e organizzazioni di volontariato attive nel contrasto alle mafie.